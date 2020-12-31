Зеленський прокоментував отримання Україною китайської вакцини

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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Президент підтвердив терміни отримання вакцини

Українці отримають вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech лише після її офіційної реєстрації.

Як заявив у Facebook президент України Володимир Зеленський, зараз практично всі вакцини проходять етап юридичної легалізації в рідних юрисдикціях, але контрактують їх уже на цьому етапі – бо велика черга.

"Реєстрація можлива вже на початку січня або в країні-виробнику, або в одній із країн Європи, або у Сполучених Штатах. Реєстрація повинна бути такою, щоб не викликала жодного сумніву. Це ще один факт. Тож, абсолютно реально отримати вакцину вже цієї зими", – зазначив він.

За словами Зеленського, спочатку Україна отримає 1,9 млн доз від Sinovac. Це на додачу до 8 млн доз через глобальний механізм COVAX.

"Також працюємо над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз. Але продовжуємо переговори й з усіма іншими виробниками вакцин проти ковіду, чия продукція визнана світом як ефективна та безпечна", – додав глава держави.

Він підкреслив, щоб щеплення спрацювало в масштабах країни, це має бути дійсно масовий процес.

"Тому вже зараз представникам влади на всіх рівнях, зокрема на рівні міст та громад, а також лідерам суспільної думки варто замислитися про те, як переконати абсолютну більшість українців скористатися вакциною. Держава зі свого боку зробить для цього дві важливі речі: забезпечить наявність безкоштовних для людей і справді безпечних вакцин", – запевнив Зеленський.

Скрин Facebook
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКоронавірусВакцина від коронавірусуВолодимир Зеленський