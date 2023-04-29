Зеленский признался, что у него есть пистолет и готов отстреливаться от врага. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него есть пистолет. Глава государства готов при необходимости отстреливаться от врага.

Видео дня

Такое заявление он сделал в интервью журналисту Дмитрию Комарову. Соответствующее видео опубликовано в YouTube. (чтобы посмотреть видео, выполните страницу до конца).

"Да, у меня есть (пистолет, – ред.)", – сказал Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, тренируется ли он и умеет ли он обращаться с пистолетом, глава государства ответил: "Я умею. Понимаешь, президент Украины в плену у россиян? Это позор".

"Отстреливаться – да", – добавил Зеленский.

Следует отметить, что перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский получал от США предупреждение об угрозе его жизни. Такую информацию ему тайно передавал директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс.

По данным украинских чиновников, с февраля прошлого года на Зеленского было совершено по меньшей мере 12 покушений. По крайней мере, в двух случаях предотвратить убийство президента позволили данные американской разведки.

Сам Зеленский спокойно относится к информации, что его пытались убить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российский диктатор Владимир Путин приказал главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить украинского президента Владимира Зеленского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!