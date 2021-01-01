Украинок с детьми освободили из лагеря в Сирии: появилась реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский приветствовал возвращение домой украинок с детьми из сирийского лагеря для перемещенных лиц, где они находились в ужасных условиях несколько лет.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы государства. Он отметил, что достать их откуда было сверхсложной задачей для государства.

"Для этого работали и наши дипломаты, и спецслужбы Украины и партнерские спецслужбы. Это о реальной, а не фейковой спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу", – написал Зеленский.

Он уточнил, что сначала возвращению украинских граждан мешали интенсивные боевые действия на территории Сирии, затем действовали существенные ограничения из-за пандемии коронавируса.

По его словам, если гражданин Украины попал в сложную ситуацию в другой части земного шара и просит о помощи – она обязательно будет оказана.

"Любая другая позиция неприемлема", – подчеркнул Зеленский.

Что известно об эвакуации украинцев из Сирии?

Уникальную эвакуационную спецоперацию завершили 31 декабря 2020 года.

Во время нее девять граждан Украины освободили из сирийского лагеря Родж.

Гуманитарные организации называют его одним из самых ужасных мест в мире.

В этот же день две украинки из Кременчуга и АР Крым, а также их семеро детей вернулись в Украину.

Журналист Роман Бочкала сообщил, что операция была на контроле лично у президента Украины.

Президент рассказал о возвращении украинцев из Сирии Telegram Zelenskiy / Official

Президент рассказал о возвращении украинцев из Сирии Telegram Zelenskiy / Official

Конфликт в Сирии длится с 2011 года при участии правительственных войск, повстанцев, курдов, боевиков "Исламского государства". Также в него вовлечены вооруженные силы России, США, Ирана и Турции.

Российские военные выступают на стороне главы сирийского правительства Башара Асада. РФ является поставщиком оружия, она поддерживает правительственные войска ударами с воздуха.

По информации СМИ, в сирийском конфликте участвуют наемники частной военной компании (ПГК) "Вагнер" из России.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Сирии на дороге Дейр-эз-Зор – Пальмира в среду, 30 декабря, автобус с пассажирами подвергся террористической атаке. Предварительно, в результате атаки погибли 25 человек, 13 получили ранения.