Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир

Борис Бондарь Общество 16:59, 12.01.2021 Обновлено: 17:01, 12.01.2021

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в украинский Музей космонавтики имени Сергея Королева основателя компании Space X Илона Маска.

Свое приглашение глава государства опубликовал в Twitter. Он добавил твит Маска от 11 июля 2020 года, в котором американец рассказал о своей встрече с родственниками Королева.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей – Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", – написал Зеленский.

Зеленский пригласил Маска в Житомир
Twitter Владимира Зеленского

Королев родился в 1907 году в Житомире, в этом же городе расположен Музей космонавтики, который носит его имя. Сегодня великому конструктору исполнилось бы 114 лет.

Российский "Роскосмос" в своем Twitter также напомнил о дне рождения украинского ученого. Под твитом Маск написал по-русски: "Он был великолепен".

Роскосмос написал о дне рождения Королева
Twitter Роскосмоса
Маск назвал Королева великолепным
Twitter

Пользователи напомнили американскому предпринимателю и "Роскосмосу", что Королев был украинцем и попросили писать комментарии на украинском языке.

Маску напомнили, что Королев был украинцем
Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель компании SpaceX Илон Маск назвалукраинского конструктора Сергея Королёва одним из лучших специалистов в космической области. Маск сообщил, что пообщался с семьей уроженца Житомира.

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