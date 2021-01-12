Зеленський запросив Ілона Маска в Житомир

Борис Бондар Суспільство 16:59, 12.01.2021 Оновлено: 18:03, 12.01.2021

Президент України Володимир Зеленський запросив до українського Музею космонавтики імені Сергія Корольова засновника компанії Space X Ілона Маска.

Своє запрошення глава держави опублікував у Twitter. Він додав твіт Маска від 11 липня 2020 року, в якому американець розповів про свою зустріч із родичами Корольова.

"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетного інженера і конструктора космічних кораблів – Сергія Корольова. Дійсно, він був одним із найкращих. Хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска до України, подивитися Музей космонавтики Сергія Корольова", – написав Зеленський.

Зеленський запросив Маска до Житомира
Twitter Володимира Зеленського

Корольов народився в 1907 році в Житомирі, в цьому ж місті розташований Музей космонавтики, який має його ім'я. Сьогодні великому конструктору виповнилося б 114 років.

Російський "Роскосмос" у своєму Twitter також нагадав про день народження українського вченого. Під твітом Маск написав російською: "Він був чудовий".

Роскосмос написав про день народження Корольова
Twitter Роскосмоса
Маск назвав Корольова чудовим
Twitter

Користувачі нагадали американському підприємцю і "Роскосмосу", що Корольов був українцем, і попросили писати коментарі українською мовою.

Маску нагадали, що Корольов був українцем
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, засновник компанії SpaceX Ілон Маск назвав українського конструктора Сергія Корольова одним із найкращих фахівців у космічній галузі. Маск повідомив, що поспілкувався із сім'єю уродженця Житомира.

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