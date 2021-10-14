Зеленский прибыл на Донбасс с рабочим визитом: где побывает

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки прибыл на Донбасс, где намерен посетить Донецкую и Луганскую области. Прежде всего, глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины. Также отмечается, что Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины, которые пройдут в Мариуполе.

Кроме того, во время поездки президент ознакомится с объектами, что возводят в рамках национальной программы "Большая стройка".

Напомним, ранее президент Зеленский анонсировал строительство в Донбассе двух новых аэропортов. Новые объекты должны стать альтернативной воздушным гаваням во временно оккупированном Донецке и Луганске. По словам главы государства, место под новый аэропорт уже нашли.

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Также он затронул вопрос шахт на Донбассе, отметив, что они убыточны, но в них работают люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Зеленский побывал на Донбассе в конце июля. Тогда он поздравил силы ООС Вооруженных сил Украины с 7-й годовщиной освобождения города Авдеевка от российской оккупации.