Зеленский поручил выплатить всю задолженность военным ВСУ: уже выделены 3,7 млрд грн

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны". Согласно ему, военнослужащим Вооруженных Сил Украины будет выплачено в полном объеме должное денежное обеспечение вместе с единоразовой премией по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины. Для этого Министерство обороны Украины 11 и 12 октября профинансировало военные части и учреждения ВСУ на общую сумму почти 3,7 млрд гривен, отметила пресс-служба Минобороны.

Из этой суммы:

для выплаты денежной помощи на оздоровление выделено 1 млрд 810 млн гривен.

247 млн грн направлено на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат.

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для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 млн,

195 млн гривен на выплату компенсации за поднаем жилья,

более 82 миллиона гривен предназначены для расчетов с уволенными с военной службы.

Также отмечается, что правительство до 31 декабря этого года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

О реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших Кабмин должен отчитываться ежеквартально. Кроме того, в каждой области до конца 2023 должны быть созданы региональные центры медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Напомним, на конец сентября задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим ВСУ составляла 2 миллиарда 325 млн гривен. Меньше, чем за месяц она выросла на 290 млн гривен.

Также летом 2021 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для военнослужащих, которые смогли получить выплаты за июль и за август.

"Мы знаем проблемы диспропорции, поэтому мы установили доплаты к пенсиям, и опять же, установили минимальные пенсионные выплаты", – заявила тогда министр социальной политики Марина Лазебная.

Кроме того, в июле Кабмин принял решение повысить зарплаты военнослужащим разведывательных органов. Минимальный размер премии повысили с 10 до 30%, а надбавку за выслугу лет – по 3% за каждые 12 месяцев.

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