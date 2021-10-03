Зеленский пообещал построить на Донбассе два новых аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на Донбассе планируют построить два новых аэропорта. Новые объекты должны сталь альтернативной воздушным гаваням во временно оккупированном Донецке и Луганске.

Глава государства отметил, что важно показывать, что инфраструктура в регионе развивается. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский добавил, что уже нашли место для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем. Ведь в самом городе невозможно построить аэродром из-за вопросов с безопасностью.

Также президент рассказал о шахтах на Донбассе. Он признал, что они убыточны, но в них работают люди.

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"Нужно либо дать им альтернативу, либо модернизировать эти шахты. Есть такая проблема и в Львовской области. Мы над этим работаем", – говорил он.

Президент Зеленский дал пресс-конференцию, где рассказал, что вопрос о втором сроке его президентства до сих пор открыт. В то же время он выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате и объяснил, почему такие переговоры не поддерживают в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL, международный аэропорт им. Сергея Прокофьева в Донецке продолжает оставаться грудой развалин после ожесточенных боев в 2014 году и перехода под контроль пророссийских сепаратистов. Оккупационные власти города, по всей видимости, не знают, что с ним делать и не имеют денег на восстановление прежде крупнейшей линии авиаразвязки, поэтому просто махнули на нее рукой