Зеленский поздравил украинцев с Пасхой в вышитой рубашке с символами Киевской Руси: что они означают

Президент Владимир Зеленский записал пасхальное поздравление в вышиванке украинского бренда. Ее дизайнеры использовали современную интерпретацию традиционной вышивки и украсили рубашку изображениями-символами Киевской Руси.

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Компания, которая пошила эту вышиванку, называется "Этнодом". На ее сайте указано, что пока что (по состоянию на вечер 16 апреля) мужской вышиванки с символами Киевской Руси "988", как у президента, в наличии нет.

Отметим, что в этой одежде Зеленский появился на публике впервые, хотя ранее он носил похожие рубашки в традиционном стиле.

Вышиванка "988" сделана из льна, а изображения на ней выполнены в технике "гладь". Ее цена – 4200 гривен.

Символы Киевской Руси – это трезубец и герб княжества, мечи, означающие мужество и борьбу. Внизу по центру вышито пшеницу и ветку калины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Поздравляя украинский народ с Пасхой, Владимир Зеленский отметил, что впереди нас ждет едва ли не самая трудная из вершин, однако мы преодолеем ее и вместе встретим свой рассвет.

– Патриархи ПЦУ и УГКЦ Эпифаний и Святослав тоже поздравили украинцев со светлым праздником и заявили, что "еще ночь продолжается, но день приблизился!".

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