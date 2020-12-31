Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: самые важные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 31 декабря на 1 января поздравил граждан страны с Новым годом-2021.

Видеообращение главы государства в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В кругу детей простыми словами президент рассказал о том, что считает наибольшими проблемами и достижениями Украины в 2020-м.

"Мы живем в большой, прекрасной стране. Где невероятная природа, щедрая земля, где умные и талантливые дети, и где все президенты в своих новогодних поздравлениях всегда говорят фразу: "Дорогие украинцы! Это был тяжелый год...". Вы спросите, был тяжелым 2020-й? Немного да", – начал президент.

Он уточнил, что в 2020 году у украинцев были слезы от боли и от гордости.

"Было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся. То, что хочется забыть. И то, чего никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще больше друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось", - сказал глава государства.

OBOZREVATEL собрал главные заявления Зеленского. Полный текст обращения президента читайте тут.

О коронавирусе

Он напомнил, что весной началась пандемия коронавируса, а в больницах и аптеках много чего не оказалось. И всем показалось, что спасти ситуацию могут только супергерои. И они действительно существуют.

"И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи, суперлаборанты, суперводтели скорой, суперпилоты, суперпограничники, суперучителя, суперпожарные и суперспасатели. И у нас точно нет другого варианта, чем быть супер-Украиной", - сказал Зеленский.

О строительстве

Зеленский вспомнил о своем проекте по масштабному ремонту и строительству дорог, отметив, что стереотип об их невозможности в Украине разрушен 4 тысячами километрами нового асфальтового покрытия.

Кроме того, президент упомянул окончание строительства детской клиники "Охматдет", долгострой которой передавался от одного президента другому, и открытие нового моста в Запорожье.

Об обороне и деньгах

Глава государства напомнил об открытии новых современных КПВВ на Донбассе и о самом большом оборонном бюджете в истории страны.

Зеленский сказал о начале строительства украинских корветов и первом в истории страны заказе в КБ "Антонов" трех отечественных самолетов.

Также он напомнил о программе для кредитования бизнеса под низкие проценты 5-7-9.

О Маркиве и возвращенных на родину украинцах

В обращении Зеленский сделал акцент на возвращении украинцев на родину – из подвалов ОРДЛО, российских тюрем, китайского Уханя.

"И мы одинаково счастливы - возвращаем 250000 граждан, застрявших из-за карантина по миру, или одного украинского. Нашего защитника непокоренного Виталия Маркива", - отметил президент.

Об успехах украинцев

Он также вспомнил спортивные победы украинцев в плавании, боксе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, борьбе и даже шашках.

Отдельно Зеленский отметил Украинского богатыря Алексея Новикова, который в этом году стал самым сильным человеком планеты.

О войне на Донбассе

Одним из главных достижений года президент назвал режим тишины на Донбассе.

"Слова "Сегодня не стреляли". Дни, когда в новостях говорят: "За сутки нет потерь". Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяца, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Самого долгого с начала войны. 158 дней перемирия. Небезупречного? Да, и это правда" - признал глава государства.

Он вспомнил украинских защитников, назвав их самыми лучшими в мире.

"Но, к сожалению, так происходит, и некоторые из них Бог забирает к себе на небо. Лучших и отважных. В этом году мы очень старались, чтобы Бог оставил как можно больше из них в Украине. Чтобы они и дальше могли нас защищать и принести мир. Он возможен, он близко, он обязательно будет", - пообещал Зеленский.

Об умерших и родившихся

Он также напомнил об известных соотечественниках, которые ушли из жизни в этом году - Патоне, Жванецком, Скорике, Виктюке. При этом отметил, что за это время в стране родилось 300 тысяч новых граждан.

О независимости

Глава государства напомнил, что в следующем году Украина отметит 30-летие своей независимости, назвав украинцев великим народом.

"Быть Президентом такого прекрасного народа - это большая гордость. И очень большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза. Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым - это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке украинского пляжа украинской Ялты", - сказал глава государства.

В заключение обращения Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и пожелал здоровья и счастья.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом и пожелала, чтобы у каждого сбылись те желания, которые они загадают в ночь на 1 января 2021. Жена президента на личной странице в Instagram опубликовала фото возле новогодней елки.