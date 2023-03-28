Зеленский посетил Сумщину и вручил Ахтырке почетное отличие города-героя. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Ахтырке на Сумщине знак отличия города-героя. Глава государства заверил: защитники этого несгибаемого города стояли насмерть не только за свои дома, а за всю Украину, и смогли сломать вражеские замыслы по оккупации нашего государства.

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Подвиг защитников Ахтырки прошлой весной отвоевал для украинцев много свободных весен в будущем. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Для меня честь – вручить сегодня Ахтырке почетное отличие города-героя, города-защитника, города-победителя. На Сумщине, в нашей Ахтырке, мы чествуем настоящую козацкую храбрость и несгибаемость наших людей – наших героев, всех украинцев и украинок", – подчеркнул президент Украины.

Он напомнил: несокрушимость Сумщины и, в частности, Ахтырки – города всего в 30 км от границы с РФ – то, как самоотверженно боролись за свой город и свое государство защитники этого города, сломало планы врага. "Вторая армия мира" разбилась о крепкую героическую оборону, поэтому Россия вынуждена была, в конце концов, отползти с Сумщины, оставив после себя длинные колонны изуродованной и сожженной техники.

"Мы чествуем тех, кто сражался здесь за свой город, за свою землю и тем самым за все наше государство – государство Украина. Тех, кто уничтожал российские колонны здесь и тем самым ломал весь замысел врага против Украины, против украинского народа. Тех, кто помогал друг другу в Ахтырке, в соседних городах, городках, поселках весной прошлого года и тем самым отвоевал у врага время для многих украинских весен. Свободных весен!" – подчеркнул президент.

Он также вручил награды военным, отличившимся при обороне Сумщины.

Также президент опубликовал видео с населенными пунктами северных регионов государства: Киевщиной, Черниговщиной и Сумщиной. В эти дни исполняется год изгнания российских захватчиков из этих областей. Глава государства убежден: также российских захватчиков и убийц украинцы выкинут с каждого метра украинской земли.

"Украинцы сражались, украинцы сражаются за свободу в составе сил обороны и безопасности и прямо на своих улицах, в своих дворах, полях. Именно здесь, в борьбе за такие города, за такие городки, в битве за наш Тростянец, другие города Сумщины, в битве за Киевщину, Гостомель, в боях за нашу Черниговщину наши люди доказали, что этот оккупант будет терпеть поражение от нас, от нашего духа, от нашего украинского характера, это доказали наши люди, это доказали наши воины. Это про наш характер – украинский характер, который победил той весной и точно, уверен, победит в этой войне", – подчеркнул он.

Кроме того, глава государства посетил украинских пограничников, ныне стоящих на защите государственной границы на Сумщине.

"Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства. Украинские пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины для защиты государственной границы от врага", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего в Днепре. Во время заседания Ставки командующие оперативными направлениями доложили президенту о ситуации на передовой.

Участники заседания обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, а также укрепление и защиту наших рубежей на всех участках фронта от Херсонщины до Харьковщины.

В тот же день Россия атаковала Днепр иранскими дронами-камикадзе.

Также глава государства 27 марта посетил прифронтовое Запорожье. На территории Днепровской гидроэлектростанции он встретился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.