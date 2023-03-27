Зеленский встретился с директором МАГАТЭ Гросси в Запорожье: осмотрели поврежденную обстрелами РФ ДнепроГЭС. Фото

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 марта, посетил прифронтовое Запорожье. Во время поездки он встретился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

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Они вместе осмотрели поврежденную российскими обстрелами Днепровскую гидроэлектростанцию. Об этом Гросси сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Днепровская гидроэлектростанция является важной частью системы, поддерживающей ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции. Президент Владимир Зеленский показал мне недавний ущерб, нанесенный плотине", – отметил он.

Стоит отметить, что российские оккупанты в ходе ракетных террористических атак не раз наносили удар по ДнепроГЭСу в Запорожье. К примеру, 9 марта возле Днепровской гидроэлектростанции были слышны особо громкие взрывы.

Примечательно, что Гросси на этой неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся во временно оккупированном Энергодаре. По его словам, несмотря на то, что миссия МАГАТЭ работает на площадке станции уже семь месяцев, ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается нестабильной.

Кроме того, президент посетил жилой дом, в который 22 марта попала российская ракета.

Напомним, в понедельник, 27 марта, Зеленский приехал на передовые позиции украинского фронта в Запорожской области. Он наградил украинских воинов за заслуги государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский заявил, что большое контрнаступление Сил обороны не может начаться без западной поддержки. По его словам, военным требуется дополнительное вооружение, учитывая боеприпасы и истребители;

– Зеленский в очередной раз подчеркнул, что страна-агрессор Россия будет наказана за свои преступления против нашего государства и наших граждан. Украина не простит захватчиков того, что они сделали и продолжают творить на нашей земле.

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