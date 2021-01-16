Зеленский пообещал украинский флаг над ДАПом

Президент Владимир Зеленский пообещал, что над Донецким аэропортом (ДАП) вновь будет поднят украинский флаг.

Текст обращения ко Дню памяти защитников ДАП, который отмечается 16 января, опубликован в Telegram-канале Zelenskiy/Official. Глава государства выразил уважение и благодарность всем, кто защищал и защищает Украину.

"Героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон. Но никакого чуда – это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь – по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не отодвинет", – говорится в тесте обращения.

"Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг – символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь будет поднят флаг Украины", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Всеукраинский день памяти "киборгов" – защитников ДАПа – был установлен по инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали аэропорт – с 26 мая 2014-го до 22 января 2015 года.

Вместе с военными ДАП обороняли также волонтеры и медики. Всего в боях участвовали воины из более чем двадцати подразделений ВСУ и добровольческих соединений.

Пытаясь захватить здание, российские оккупанты применяли танки и артиллерию, обстреливали украинских защитников из минометов. Но те раз за разом отбивали атаки противника. Полностью бои за Донецкий аэропорт закончились только после полного разрушения старого и нового терминалов.

13 января 2015 года упала диспетчерская башня – именно тогда появился девиз "Киборги выдержали – не выдержал бетон". 20 января террористы взорвали новый терминал аэропорта.

21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, поскольку тот был полностью разрушен.

За все время обороны ДАП погибли более 200 украинских военных. Ранения различной степени тяжести получили более 500 бойцов.

Подробнее о боях за ДАП и о памятной дате можно прочитать здесь.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились уникальные кадры боев за ДАП, которые шли зимой 2014-2015 годов. Их автором является погибший "киборг" Алексей Болдырев.