Зеленский подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации: кому будут вручать повестки в сентябре

Президент Владимир Зеленский 17 августа подписал законы о продолжении действия в Украине военного положения и всеобщей мобилизации. Традиционно, речь идет о их продолжительности еще на 90 суток – то есть до 15 ноября 2023 года.

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Соответственно, в сентябре в ряды ВСУ продолжат призывать мужчин военнообязанного возраста. OBOZREVATEL собрал информацию о том, кому в первую очередь будут вручать повестки.

Военное положение продолжено в седьмой раз

Владимир Зеленский подписал закон №9533 о продлении военного положения, а также закон №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Об этом 17 августа сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он уточнил, что изменения вступят в силу уже с пятницы, 18 августа, ведь до этого действуют предыдущие.

С начала полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже семь раз:

– с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

– с 25 мая по 23 августа 2022 года;

– с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

– с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

– с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

– с 20 мая по 18 августа 2023 года;

– с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Кому будут вручать повестки осенью 2023 года?

В Украине нынешней осенью продолжат вручать повестки об уточнении данных двум категориям военнообязанных мужчин (от 18 до 60 лет).

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в Территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные – возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", – пояснила спикер Черкасского ТЦК Алина Кривошея.

Так, после уточнения данных мужчин, ранее не находившихся в ТЦК, и внутренне перемещенных лиц направят на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Это случай, когда вызывают для прохождения медосмотра – для того, чтобы определить степень пригодности к военной службе", – добавила спикер.

Мобилизовать в Украине мужчин военнообязанного возраста можно после того, как ВВК определит их пригодными к военной службе. Сейчас в стране нет обязательного призыва в армию, в то же время молодым людям призывного возраста предлагают заключить контракты на службу в Силах обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки. Этот же документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать, привлекать к работе на экономику государства.

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