Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за домашнее насилие: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за домашнее насилие. Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщается на сайте главы государства, речь идет о законе №1604-ІХ. Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Так, предусмотрено возмещение материального и морального ущерба в случае домашнего насилия.

Также административную ответственность за домашнее насилие на общих основаниях несут:

военнослужащие;

военнообязанные и резервисты;

рядовые сотрудники и начальство Национального антикоррупционного бюро, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, государственного бюро расследований и полицейские.

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Кроме того, им грозит ответственность за невыполнение срочного запретного предписания или несообщения полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.

За нарушение предусмотрены:

штрафы в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан;

общественными работами на срок от 30 до 40 часов;

административным арестом на срок до 10 суток.

Повторные нарушения будут караться:

штрафом от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан;

общественные работы на срок от 40 до 60 часов;

административный арест до 15 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН обнародовали статистику, согласно которой в мире жертвами домашнего насилия чаще становятся женщины, а мужчины в то же время лидируют среди жертв умышленных убийств.