Женщины чаще мужчин становятся жертвами убийств: в ООН напомнили печальную статистику

Женщины чаще, чем мужчины, становятся жертвами домашнего насилия, а также гендерно-обусловленных убийств. В то же время мужчины лидируют среди жертв умышленных убийств.

О такой статистике напомнили в Организации Объединенных Наций. "В 2017 году в мире было убито 87 тысяч женщин: около 50 тысяч из них погибли от рук интимного партнера или родственника", – говорится в сообщении ООН в Twitter.

Соответствующий доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) был обнародован в 2019 году. Согласно данным организации, многие женщины становятся жертвами насилия со стороны нынешних или бывших партнеров, отцов, матерей, сестер и других членов семьи.

В частности, отмечается, что, когда убийства происходят по вине бывших или нынешних партнеров, то, в основном, преступление совершается не спонтанно, а в результате "длительной спирали насилия". А важнейшими мотивами являются ревность и страх расставания.

Наибольшее количество жертв насилия в семье среди женщин и девочек зафиксировано в Азии (почти 20 тысяч). Немного меньше – в Африке (19 тысяч женщин и девочек), в Северной и Южной Америке – 8 тысяч, в Европе – 3 тысячи, в Океании – 800.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ведущая "Орла и Решки" Василиса Хвостова рассказала об опасной части Африки, где насилуют даже девочек-школьниц.