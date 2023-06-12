Зеленский подписал закон об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом: подробности

В Украине официально было установлено 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

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Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. Так, 12 июня закон с подписью главы государства был возвращен в Парламент, а подписал его Зеленский 5 июня.

В пояснительной записке отмечается, что введение закона "будет способствовать утверждению в Украине европейской традиции по поводу ежегодно 8 мая победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, развеянию мифов и манипуляций советско-российской пропаганды".

Отмечается, что для граждан Украины является обязанностью помнить, ценой каких огромных потерь одержана победа над нацизмом.

Примечательно, что выходной день отныне также будет 8 мая.

Верховная Рада приняла законопроект №9278 в понедельник, 29 мая.

Что предшествовало таким изменениям?

Согласно данным Института национальной памяти, вводя эту памятную дату, Украина стремилась присоединиться к европейской традиции празднования победы во Второй мировой войне, уважения всех борцов с нацизмом и жертв войны.

А также – напомнить, что война началась в результате договоренностей между двумя тоталитарными режимами: национал-социалистическим (нацистским) в Германии и коммунистическим в СССР. В 1939–1945 годах оба тоталитарных режима совершили на украинской земле многочисленные преступления против человечности, военные преступления и преступления геноцида, в результате чего украинский, еврейский, крымскотатарский и другие народы, жившие в пределах территории современной Украины, понесли огромные потери.

Украинцы на стороне антигитлеровской коалиции внесли значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками гитлеровской Германии. Цена этого вклада – чрезвычайные потери на протяжении 1939–1945 годов среди украинцев и других народов, живших на территории Украины. Тогда погибли более восьми миллионов человек.

В Российской Федерации празднование победы над нацизмом постепенно превращалось в культ, а затем и вообще в безобразное явление "пободобеседия", целью которого является пропаганда войны, возвышение над другими народами, присвоение себе статуса "главного победителя", оправдание агрессивной идеологической мобилизации граждан, а также взращивание безответственного и безосновательного реваншизма.

Именно поэтому Украина со времен Революции достоинства последовательно внедряет европейский подход памятования о Второй мировой войне.

А что с 9 мая?

День победы над нацизмом во Второй мировой войне, официально празднованном 9 мая, начиная с 2016-го года, теперь является бывшим государственным праздником.

Он был установлен как государственный праздник в соответствии с принятым 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов" в рамках пакета законов о декоммунизации. 8 мая 2023 Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине отмечают День Европы. Глава государства отметил, что в этот день украинцы будут чествовать историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

Напомним, Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что в последние годы отношение украинцев к знаменательным датам 8 и 9 мая сильно изменилось. 9 мая празднуют россияне как милитаристский агрессивный праздник. 13 лет назад, в 2010-м, почти 60% граждан считали день победы одним из самых больших праздников. После 24 февраля 2022 только 13% украинцев готовы праздновать 9 мая.

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