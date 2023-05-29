День памяти и победы над нацизмом и День Европы: в Раде приняли закон о 8 и 9 мая

Верховная Рада на заседании в понедельник, 29 мая, приняла закон №9278. Таким образом, депутаты установили 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов.

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9 мая в Украине будет отмечаться День Европы. Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

За закон в общей сложности проголосовали 317 нардепов.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона "будет способствовать утверждению в Украине европейской традиции относительно празднования ежегодно 8 мая победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов, развенчиванию мифов и манипуляций советско-российской пропаганды".

“Вторая мировая война является наиболее кровавой и жестокой в истории человечества (погибло от 50 до 85 млн человек). В истории Украины, территория которой была одним из основных полей битвы, эта война стала болезненной раной – погибли более восьми миллионов наших соотечественников – воинов и мирных жителей. Их вклад в общую победу над нацизмом чрезвычайно весом и неоценим", – отметили авторы закона.

Поэтому для граждан Украины является обязанностью помнить, ценой каких огромных потерь одержана победа над нацизмом.

Примечательно, что выходной день будет также 8 мая.

Следует отметить, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. Глава государства отметил, что в этот день украинцы будут чествовать историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

Напомним, Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что в последние годы отношение украинцев к знаменательным датам 8 и 9 мая сильно изменилось. 9 мая празднуют россияне как милитаристский агрессивный праздник. 13 лет назад, в 2010-м, почти 60% граждан считали день победы одним из самых больших праздников. После 24 февраля 2022 только 13% украинцев готовы праздновать 9 мая.

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