Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине: что он предусматривает

Президент Владимир Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине. Документ закрепляет статус английского как одного из языков международного общения на территории украинского государства.

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Как говорится в карточке законопроекта № 9432 на сайте Верховной Рады, 26 июня закон возвращен с подписью президента Украины. Принятый нормативный акт определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком.

Также он нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал информацию изменений, предусмотренных законом об английском языке.

Напомним, 4 июня депутаты Верховной Рады 236 голосами приняли во втором чтении законопроект №9432 о применении английского языка в Украине.

Во время голосования состоялась дискуссия по поводу правки № 336, внесенной за день до принятия закона. Она предусматривала бюджетную поддержку кинотеатров за демонстрирование англоязычных фильмов.

В частности, нардеп Владимир Вятрович заявил, что "абсурдно и вредно" тратить средства государства на то, чтобы во время войны поощрять показ фильмов на иностранном языке вместо украинского.

Как сообщал OBOZ.UA, глава комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев пояснил: новый закон не угрожает украинскому кинодубляжу, тем более бюджетная поддержка показа фильмов на английском сможет быть реализована только после победы Украины при наличии соответствующих средств.

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