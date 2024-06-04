В Раде приняли закон о применении английского языка в Украине: что предусматривает

Депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли во втором чтении законопроект №9 432 о применении английского языка в Украине. "За" проголосовали 236 парламентариев.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Известно, что принятый законопроект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Также будут определены категории должностей, кандидаты на занятия которых должны знать английский язык.

Кроме того, закон нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.п.

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что в парламенте была дискуссия относительно правки №336, которая была внесена за день до принятия закона.

Она, в частности, предусматривает бюджетную поддержку кинотеатров за демонстрирование англоязычных фильмов. Правка была поддержана 226 голосами депутатов.

Как сообщал OBOZ.UA, нардеп из фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович выступил против правки о бюджетной поддержке киносеансов на английском языке. По его мнению, абсурдно и вредно тратить деньги государства на то, чтобы во время войны поощрять показ фильмов на иностранном языке вместо украинского.

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что Минкульт разрабатывает проект закона об особом статусе английского языка в Украине. Инициатива была призвана способствовать интеграции украинцев в европейское сообщество.

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