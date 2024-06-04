Украинскому дубляжу ничего не угрожает: нардеп объяснил, как будет работать бюджетная поддержка киносеансов на английском

Бюджетная поддержка киносеансов на английском языке, предусмотренная новым законом, не угрожает украинскому кинодубляжу, тем более, она сможет быть реализована только после победы Украины, при наличии соответствующих средств. В настоящее время закон об украинском языке как государственном предусматривает 10% кинодубляжа на украинском языке.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. В частности, он возразил, что новый закон может навредить украинскому кинодубляжу.

"Не может (навредить. – Ред.), потому что 10% заложено в законе об украинском языке как государственном. Как это может навредить? Это 10%, это не 15%, ни одного шага за 10%, все в рамках 10%. Больше того, если возвращаемся к 10%, то это меньше 10%", – сказал Потураев.

Парламентарий напомнил, что правка №336, предусматривающая бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрирование англоязычных фильмов, набрала 226 голосов и закон был принят включая эту поправку.

"Когда там люди говорят, что они опасаются, не повредит ли это украинскому языку. Нет, потому что все, опять же, все украиноязычное имеет льготы таких, которых языки оригиналов не имеют, и не будут, очевидно, иметь. Потому что мы это не рассматриваем, это первое. Второе, я был в эфире Радио Свобода, у них были вопросы от зрителей и слушателей, там было много вопросов, что на самом деле мы хотим получить такую возможность, хотя бы минимальную. что я бы хотела сводить детей на сеанс, если билеты будут доступны и так далее", – рассказал депутат.

То есть запрос в обществе действительно есть, добавил Потураев, и он "не полностью удовлетворяется подписками ОТТ-платформами".

"Тем более, что за эту платформу платить надо, за тот самый Netflix, где ты можешь выбрать себе любую звуковую дорожку, а деньги-то не всех, чтобы это оплачивать. Поэтому на самом деле, все же, мне кажется, что хотя бы в таком минимальном объеме это абсолютно нормальное решение. Просто оно реализовано сможет только после нашей победы, и то не сразу, когда у нас хотя бы какие-то дополнительные деньги на это появятся", – сказал Потураев.

Он также отметил, что 10% украинского кинодубляжа, которые заложены в законе об украинском языке как государственном, - "максимальное неисполнение, потому что это же возможность, это не обязанность, это возможность демонстрировать 10% языков оригиналов".

Эта возможность используется в лучшем случае на 2%, говорит парламентарий:

"То есть из этих 10% в лучшем случае кинотеатры заполняют 2% всего. Потому что это действительно невыгодно. Люди мало знают английский язык, это раз. Второе, второй важный элемент, это то, что если на билеты, на фильмы украинского производства или дублированные" , что тоже важно, по-украински, мы в свое время приравняли это как раз, сравнили в Верховной Раде восьмого созыва было. А мы потом пролонгировали эту историю".

По его словам, в стоимость билетов на фильмы украинского производства либо дублированные на украинском языке, не включен НДС, либо включен, но очень невысокий, около 7%. В то время как на фильмы на языках оригинала нужно уплатить полный НДС.

"Поэтому билет дороже такого фильма. Соответственно, что происходит? того, чтобы корректно сосчитать, на один зал у нас может быть, если брать полностью 10% этой квоты, на один зал в месяц, а квота рассчитывается на месяц, может быть максимум 11 сеансов. через комендантский час, у нас сейчас на один зал приходится всего четыре сеанса в день. До вторжения было пять в среднем, сейчас максимум четыре.

Если же блекаут, генерация альтернативного питания, "то ты потерял вообще не один, а даже два сеанса".

"Короче, ситуация очень тяжелая. Поэтому понятно, что при таких условиях даже просить, чтобы они 10% выполняли, это невозможно. В смысле, чтобы они показывали в месяц 10-11 сеансов. Поэтому после консультации с ними, с кинотеатрами, мы пришли к выводу, что восемь сеансов в месяц – это максимум, что они могут потянуть. Соответственно, восемь сеансов в месяц – это два сеанса в неделю. Но даже при таких условиях им невыгодно это делать, им надо как-то помогать. минимальный, восемь в месяц, два сеанса в неделю ", – рассказал председатель парламентского комитета.

В ситуации, когда "кассовый разрыв сейчас в бюджете 700 миллиардов, когда мы вынуждены поднимать акцизы, рассматриваем возможность поднятия налогов определенных, для того чтобы этот кассовый разрыв закрыть, ни о какой поддержке в такой ситуации быть не может", добавляет он.

Он добавил, что правка о финансировании английского кинодубляжа необходима для стимулирования изучения английского языка.

"Поправка сама по себе, выписана таким образом, что ни о каком финансировании сейчас речь не идет. Потому что должна быть разработана госпрограмма, госпрограмма должна быть обеспечена в соответствии с ежегодно принимаемым законом о бюджете. Ясно, что в той ситуации финансовой, в которой мы находимся, какие могут быть деньги в бюджете, когда их на оборону нет. Это же будет общественное возмущение и депутаты это же не поддерживают. Сейчас. Потому что фактическим инструментом выполнения этого, это закон о государственном бюджете.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня депутаты Рады 236 голосами приняли во втором чтении законопроект №9432 о применении английского языка в Украине.

Нардеп Владимир Вятрович выступил против правки о бюджетной поддержке киносеансов на английском языке. По его мнению, абсурдно и вредно тратить деньги государства на то, чтобы во время войны поощрять показ фильмов на иностранном языке вместо украинского.

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что Минкульт разрабатывает проект закона об особом статусе английского языка в Украине. Инициатива была призвана содействовать интеграции украинцев в европейское сообщество.

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