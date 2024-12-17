В Украине вместо МСЭК создали 1348 экспертных команд в 286 больницах. Карта

В Украине вместо медико-социальных экспертных комиссий будут работать экспертные команды в медицинских учреждениях. МСЭК было принято решение ликвидировать из-за ряда коррупционных скандалов (президент подписал указ, а правительство приняло законопроект).

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения в понедельник, 16 декабря, уже определен перечень заведений с экспертными командами взамен МСЭК. Они будут работать в 286 больницах по всей Украине.

На сайте Минздрава доступна интерактивная карта заведений. Список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц.

Новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг, отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что всего создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей. Это в три раза больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК. Команды сформированы по специализациям: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая.

"Определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценивания функционального состояния личности, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом", – добавили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении главе межрайонной МСЭК. Чиновница за вознаграждение помогала уклонистам получить инвалидность.

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