Касается всех лиц с инвалидностью: в Минздраве сказали, что будет с документами, выданными МСЭК до 31 декабря 2024 года

С 1 января 2025 года по решению президента МСЭК в Украине будут ликвидированы. В то же время выводы МСЭК по инвалидности, изданные до 31 декабря 2024 года, будут оставаться в силе.

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Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич. Для тех, у кого статус лица с инвалидностью бессрочен, этот статус продолжает сохраняться за таким лицом.

"На уровне закона установлено, что все документы, выданные МСЭК до 31 декабря, остаются в силе и остаются те льготы, гарантии, которые предусмотрены для людей с инвалидностью. В то же время если человек имеет пожизненную оформленную инвалидность, ему не нужно проходить оценивание. Да, человек может пройти оценку исключительно по собственному желанию", – сказала Карчевич.

По словам заместителя министра здравоохранения, для лиц, которые должны проходить периодические осмотры по установлению инвалидности, будет введен переходный период. Те, кто не успел пройти осмотр в срок, будут иметь продление срока инвалидности до принятия решения экспертной команды, но не позднее 1 июля 2025 года.

Если человек имеет срочную инвалидность, то есть до определенной даты, то когда наступает эта дата, он должен через лечащего врача подать пакет документов и пройти оценивание. Но также на уровне закона установлен и льготный период для людей, у которых повторный осмотр должен состояться в январе -июне следующего года. Для них, если они не смогут пройти оценку, такой период продлится до 1 июля. Это переходный период на момент, пока люди адаптируются к новой системе", – сказала Карчевич.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц. В связи с этим от граждан начали поступать вопросы по прохождению данных обзоров. В то же время в Минздраве заверили, что сроки повторных обзоров в рамках оценки функционирования будут четко регламентированы.

Как сообщал OBOZ.UA, после реформы социального страхования все выплаты для лиц с инвалидностью в Украине останутся в силе. В то же время, максимальный размер страховой выплаты в случае несчастного случая на производстве увеличится до 40 тысяч гривен, а оплачиваемые больничные продлятся до 14 месяцев.