Зеленский по случаю Дня Государственности вручил украинским воинам награды. Фото

На Михайловской площади в Киеве в пятницу, 28 июля, по случаю Дня Государственности президент Владимир Зеленский вручил украинским военнослужащим награды. Семь украинских бригад получили почетные отличия "За мужество и отвагу".

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины. Отметим, что это уже второй День Государственности, который наша страна отмечает в условиях полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Высшую награду – орден "Золотая Звезда" – получил пилот Воздушных сил ВСУ, Герой Украины Сергей Вербицкий. Полковник с начала большой войны в составе экипажа самолета Су-24 совершал боевые вылеты для нанесения авиационных ударов по скоплению российской бронетехники в Киевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой областях.

22 марта прошлого года бомбардировщик Вербицкого во время выполнения боевого задания на Харьковщине, несмотря на противоракетный маневр, был поражен противником. Пилоту удалось катапультироваться и выжить.

Еще одну "Золотую Звезду" получил артиллерист Вооруженных сил Николай Чобан, который защищает нашу страну с 24 февраля 2022 года.

Артиллерийская батарея под командованием Героя уничтожила много вражеской артиллерии, танков и прочей техники, а также подавляла действия пехоты ВС РФ.

Во время вражеских обстрелов лейтенант Чобан смог вывести в безопасный район свою артиллерийскую батарею без потерь личного состава и вооружения.

Наградами президента Украины "Крест боевых заслуг" были отмечены младший сержант ВМС Евгений Горохов, подполковник ВСУ Вадим Корженко и летчик Воздушных сил подполковник Максим Фединский.

Также наши защитники получили ордена Богдана Хмельницкого (ІІ, ІІІ степеней) и "За мужество" (ІІ, ІІІ степеней). Награждались представители Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Служба безопасности, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, 66-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Зеленский присвоил почетное наименование "имени князя Мстислава Храброго".

Отличия "За мужество и отвагу" получили:

– 19-я отдельная ракетная бригада "Святая Варвара" Сухопутных войск ВСУ;

– 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" Сухопутных войск;

– 1129-й зенитный ракетный Белоцерковский полк Сухопутных войск;

– 100-я отдельная бригада ТрО Сил территориальной обороны ВСУ;

– 112-я отдельная бригада ТрО Сил территориальной обороны ВСУ;

– 105-й пограничный отряд имени князя Владимира Великого ГПСУ;

– 79-й пограничный отряд ГПСУ.

В этот день глава государства вручил паспорта гражданина Украины 16 юным украинцам, достигшим 14-летнего возраста. Среди них – дети украинских защитников, которые освобождают нашу страну от российских захватчиков, дети Героев, отдавших свою жизнь за Украину, юноши, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за угрозы жизни со стороны российских оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL, дата Дня Государственности совпадает с Днем крещения Киевской Руси-Украины. Этот праздник призван прежде всего напомнить о том, что наше государство имеет многовековую традицию. Более детально о 28 июля можно почитать по ссылке.

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