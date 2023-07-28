Украина отмечает День Государственности и День крещения Киевской Руси. Главные факты

В этом году, 28 июля, украинцы во второй раз отмечают День Государственности. Этот праздник также совпадает с Днем крещения Киевской Руси-Украины, которое состоялось 1035 лет назад, а в церкви в этот день также чествуют День памяти равноапостольного Князя Владимира Великого.

Видео дня

Поэтому День Украинской Государственности, прежде всего, призван напомнить о том, что украинское государство имеет многовековую традицию. Obozrevatel расскажет о том, почему этот день имеет большое значение в истории Украины и главные факты этой даты.

День Крещения Киевской Руси-Украины – дата и главные факты

Ежегодно, 28 июля по старому юлианскому календарю или 15 июля по новому стилю, отмечается День крещения Руси-Украины. В этот день церковь чтит память Владимира Великого, которого причислили к лику святых. Праздник был официально установлен в 2008 году по указу Виктора Ющенко.

Точная дата крещения Руси остается неизвестной и историкам пока не удалось ее установить. Большинство ученых полагают, что Русь приняла крещение примерно в 988 году, но также существуют другие версии.

Князь Владимир Святославович, который до этого был язычником, изменил свою веру достигнув 30-летнего возраста. Согласно "Повести временных лет", он осознал, что многобожие исчерпало себя, а христианство стало более популярным в соседних странах, в частности в Византии – самом развитом и сильном государстве на континенте. Владимир понимал, что принятие христианства на Руси поможет укрепить связи с европейскими странами.

Крещение Киевской Руси началось в Киеве, где людей массово окрестили в месте слияния рек Почайны и Днепра. Постепенно после Киева другие города Руси также принимали православие.

Однако не все жители Киевской Руси шли на смену вере добровольно. На некоторых территориях вспыхивали бунты из-за попыток навязать новую религию. Одновременно с процессом крещения на протяжении многих лет искоренялись языческие обычаи. Также большое количество языческих традиций сохранилось до настоящего времени, частично переплетаясь с христианством.

Известно, что перед крещением Руси Владимиром были и другие пробы распространить христианство по стране. Исторические источники свидетельствуют, что в начале 860-х Аскольд и Дир также пытались окрестить Киев, однако эта попытка была безуспешной.

Значение Дня Украинской Государственности

Президент Владимир Зеленский впервые ввел праздник Украинской Государственности во время торжественных мероприятий, посвященных 30-й годовщине Независимости Украины. Этот праздник отмечается ежегодно 28 июля, что имеет определяющее значение, поскольку совпадает с Днем крещения Киевской Руси, который также является церковным Днем памяти равноапостольного князя Владимира Великого.

Украинский институт национальной памяти отмечает, что этот праздник служит напоминанием о многовековой традиции украинского государства, "а его истоки – в Русском средневековом государстве, центром которого был Киев".

Князь Владимир Великий символизирует развитие Руси. Принятие им в 988 году христианства как государственной религии было для Украины важным цивилизационным выбором. Русь поддерживала активные политические, экономические и культурные связи с большинством европейских стран того периода.

Также унаследованными Украиной от Руси элементами являются герб (трезубец), национальная денежная единица, а также Киев, который тогда был политическим и культурным центром Украины.

День Государственности призван отмечать связь современных украинцев с их предшественниками, уважать самобытность и культуру нашей страны, проникающейся от поколения в поколение.

Также одной из основных целей этого праздника является противодействие российской дезинформации и историческим фейкам, которые пытаются создать представление о якобы единстве происхождения украинского и русского народов.

В 2023 году День Государственности отмечается 28 июля, однако, согласно принятому закону, начиная со следующего года, этот праздник будет отмечаться 15 июля. Причиной переноса даты является переход Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на Новоюлианский календарный стиль. Законопроект об изменении даты был внесен Президентом и поддержан Верховной Радой, что привело к провозглашению новой даты празднования 14 июля.

Ранее OBOZREVATEL подробнее рассказывал о традициях и истории праздника Дня Крещения Киевской Руси-Украины.