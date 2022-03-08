Зеленский о перспективах Украины в НАТО: Альянс боится спорных вещей и конфронтации с Россией

Президент Владимир Зеленский заяви, что НАТО боится брать на себя ответственность за спорные вещи, которые могут привести к конфронтации с Россией. Также глава государства подчеркнул, что Украина не собирается перед Альянсом на коленях умолять о каких-либо решениях.

В то же время Зеленский посетовал, что Украина никак не может убедить НАТО закрыть небо. Об этом украинский президент рассказал в интервью ABC News.

"Мы никогда не хотели быть страной, умоляющей что-то на коленях. И мы не собираемся быть этой страной, и я не хочу быть этим президентом", – заявил Зеленский.

Также он подчеркнул, что Североатлантический альянс не может принять решение о закрытии неба над Украиной из-за возможного конфликта с Россией.

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"Альянс боится спорных вещей и конфронтации с Россией", – отметил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Альянс в нерешительности, самогипнозе и слабости. По его словам, гипотетический конфликт с Россией там поставили выше реальных смертей украинцев. Глава государства отметил, что гибель каждого украинца от российских бомб и ракет будет также на совести тех, кто отказал Украине в просьбе ввести бесполетную зону над нашим государством.

Отметим, что международная петиция о закрытии неба над Украиной набрала более миллиона голосов только через два дня после создания. Ее должно было рассмотреть высшее руководство НАТО.

Напомним, народный депутат, член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Аахамия заявил, что страны НАТО на сегодняшний день не готовы даже обсуждать вопрос о членстве Украины в Альянсе. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня в ближайшие 5-10 лет.

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