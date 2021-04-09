Зеленський нагородив медикиню ЗСУ, яка винесла на собі пораненого побратима з-під обстрілу

Старша бойова медикиня гірничо-штурмової бригади Збройних сил України Світлана Земліна, яка рятувала поранених під Шумами під час обстрілу, указом президента Володимира Зеленського нагороджена офіцерським орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Про це в п'ятницю, 9 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов. Він підкреслив, що дівчина витягала українських бійців з-під обстрілу російських військ, ризикуючи власним життям.

"Перебуваючи разом із президентом два дні на фронті та спілкуючись зі Світланою, дивлячись їй в очі, розумів, як багато ми винні цій 24-річній дівчині", – написав Данілов.

Він вказав, що поки на фронті Світлана і тисячі інших воїнів захищають Україну, "хтось продовжує красти на контрабанді, наживатися на наших родовищах, вилизувати кремлівські штиблети, заробляти брудні гроші та фінансувати масштабну антиукраїнську інформаційну кампанію".

"Тому нам усім потрібно ще багато чого зробити, щоб віддячити Світлані, а в її особі всім, хто стоїть на захисті Батьківщини, за їх служіння. Зробити так, щоб їхня спина була прикрита, і постріли з боку "п'ятої колони" не могли прозвучати", – підсумував секретар РНБО.

Він також подякував батькам дівчини – Людмилі Андріївній та Геннадію Анатолійовичу.

Зазначимо, Орден Богдана Хмельницького встановлено для нагородження громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України.

Вища ступінь ордена – I. Нагородження цим орденом здійснюється послідовно, починаючи з III ступеня.

Нагадаємо:

Під час трагічного обстрілу під Шумами 24-річна лікарка-реаніматологиня Світлана витягнула пораненого українського захисника з поля бою під прицільним кулеметним вогнем. Керівництво бригади представило дівчину до нагородження.

Пізніше Земліна розповіла, як змогла врятувати побратима. Крім того, вона миттєво мала вибирати, кому з двох бійців, що вижили, її допомога потрібна була першому.

Відомо, що після закінчення Рівненського медичного коледжу дівчина стала єдиною зі своєї групи, хто пішов до військкомату.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент Зеленський 9 квітня провів другий день у зоні ООС на Донбасі. Він провів ніч у місцях дислокації українських захисників, а в п'ятницю поспілкувався з бійцями та вручив їм нагороди.