Зеленский на передовой поздравил украинских военных с Днем Вооруженных сил и вручил награды. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 6 декабря, лично поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины. Глава государства посетил передовые позиции в зоне проведения ООС.

Как говорится на сайте официального интернет-представительства президента, пятеро украинских военных получили государственные награды, а другие – ценные подарки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В пресс-службе отметили, что Зеленский пообщался с защитниками Украины и выразил им благодарность за защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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"Имею честь сегодня быть вместе с вами", – цитирует пресс-служба слова президента.

Он также высказал убеждение, что Украина благодаря своим защитникам обязательно победит и пожелал военным ВСУ беречь себя.

На опубликованных пресс-службой и телеканалом Дом в Telegram кадрах, показано, что глава государства побывал на передовых позициях украинской армии. Там он осмотрел командный пункт одной из бригад Вооруженных сил. Украинские военные ознакомили Зеленского с ситуацией в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Напомним: ранее глава государства опубликовал на своей странице в соцсети сообщение с поздравлением украинских военных. Президент отметил, что армия Украины прошла сложный путь формирования дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры. Теперь наши военные способны сломать любые захватнические планы врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также опубликовал свое поздравление, отметив, что ВСУ – одна из ведущих армий мира, потому что мы восьмой год воюем. По его словам, наше будущее – в НАТО.