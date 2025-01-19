Зеленский лишил Бойко звания Героя Украины
Президент Владимир Зеленский лишил звания Героя Украины народного депутата Юрия Бойко. Соответствующее решение глава государства принял 19 января.
Примечательно, что Бойко лишили всех государственных наград Украины и других форм награждения. Об этом говорится в приложение к решению СНБО Украины от 19 января 2025 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер", введенного в действие указом президента от 19 января 2025 года № 38/2025.
Согласно Закону Украины "О санкциях", в отношении Бойко были применены ограничительные меры в виде лишения государственных наград Украины. В указе президента говорится, что персональные специальные экономические и другие ограничительные меры были внесены Службой безопасности Украины.
"Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе президента.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ Бойко из публичного информпространства практически исчез. А недавно всплыл с рядом характерных заявлений. В частности, судя по записанному им видеообращению, Бойко увидел разгул радикалов в Украине и заявил, что "народ с нами".
К слову, после вызова на допрос в СБУ, бывший регионал и соучредитель запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Бойко "прозрел". Он записал новое видео, в котором уже не повторял кремлевские нарративы, а назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.
Ранее сообщалос, что депутаты Верховной Рады 19 декабря со второй попытки отозвали пророссийского нардепа Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека.
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