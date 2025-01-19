Зеленский лишил Бойко звания Героя Украины

Президент Владимир Зеленский лишил звания Героя Украины народного депутата Юрия Бойко. Соответствующее решение глава государства принял 19 января.

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Примечательно, что Бойко лишили всех государственных наград Украины и других форм награждения. Об этом говорится в приложение к решению СНБО Украины от 19 января 2025 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер", введенного в действие указом президента от 19 января 2025 года № 38/2025.

Согласно Закону Украины "О санкциях", в отношении Бойко были применены ограничительные меры в виде лишения государственных наград Украины. В указе президента говорится, что персональные специальные экономические и другие ограничительные меры были внесены Службой безопасности Украины.

"Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе президента.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ Бойко из публичного информпространства практически исчез. А недавно всплыл с рядом характерных заявлений. В частности, судя по записанному им видеообращению, Бойко увидел разгул радикалов в Украине и заявил, что "народ с нами".

К слову, после вызова на допрос в СБУ, бывший регионал и соучредитель запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Бойко "прозрел". Он записал новое видео, в котором уже не повторял кремлевские нарративы, а назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Ранее сообщалос, что депутаты Верховной Рады 19 декабря со второй попытки отозвали пророссийского нардепа Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека.

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