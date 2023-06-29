Зеленский инициирует показ англоязычного кино только в оригинале: мнения украинцев разделились

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует показ англоязычного кино только в оригинале. Глава государства 28 июня внес на рассмотрение парламента законопроект по статусу английского языка. Его обязательно будут изучать в детсадах, должны знать должностные лица, а фильмы в кинотеатрах будут показывать в оригинале с субтитрами. Но мнения украинцев по этому поводу разделились.

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Так, часть считает, что это верное решение, а часть называет его необдуманным и советует больше внимания уделить украинскому языку. Однако, если законопроект будет принят, то он официально закрепит статус английского языка как одного из языков международного общения в стране.

Согласно ему, англоязычные фильмы в кинотеатрах должны показывать в оригинале с украинскими субтитрами: с 2025 года – половину, в 2026 – три четверти, а с 2027 года – все. На приобретение билетов в эти годы государство будет оказывать пособие.

Необходимость принятия законопроекта объясняется тем, что Украина имеет статус кандидата в члены Европейского Союза, но все еще остается обособленной от ЕС языковым барьером.

"По сравнению с другими странами Европы, Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в том числе на английском", – говорится в пояснительной записке.

В сети украинцы конкретно объяснили свои позиции "за" и "против" такого нововведения, задев тему кинозвучки.

"Решение по фильмам в оригинале – топ! Многие общались с людьми из других разных стран Европы, которые очень хорошо говорят на английском. Так одна из причин этому как раз кино в оригинал", "Это грохнет украинский дубляж, и возможно кинотеатры. Народ будет смотреть с русским в нете. Так нельзя. Нужны просто сеансы с субтитрами, с субсидированием государства", "На самом деле не так уж плохо. Английский язык-язык всего цивилизованного мира. В чем его проблема? Мы же хотим в Европу, или уже нет ... Ну так решайте, хотите или нет. Английский язык важен, но вторым государственным его никто не делает, не разводите измены", "Изучать – это хорошо. Но что за х*йня с дубляжем? Типа была у нас нормальная школа дубляжа а теперь мы деградируем до субтитров?" пишут те, кто за.

"Народ еще не успел избавиться от русского языка и выучить украинский, как здесь хотят его заменить английским. Почему вам, сукам, так не нравится украинский язык?", "Боже, какой идиотизм! А украинский мы уже достаточно защитили? Москворот избавились? лечь под кого-то, это был кацапский, а теперь английский. И это что, теперь будет меньше украинского дубляжа? Красота.. Какая же *баннутая власть", "Какой-то дебилизм. волшебный украинский язык? И супер топовое дублирование фильмов на украинском. Я много интересно из украинского диалекта узнаю из дублирования на украинском. Это убьет целую индустрию дубляжа. Может целесообразно было бы хоть пол-полу оставить", – пишут те, кто против.

Примечательно, что сам Зеленский в свое время озвучил мишку Паддингтона из фильма "Приключения Паддингтона". И тогда он очень старался создать героя, которого многие полюбили за озвучку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае принятия закона кандидаты на ряд государственных должностей обязаны будут владеть английским, также он будет использоваться в работе государственных органов.