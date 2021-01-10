"Зеленский? Где ты? Люди за тебя голосовали!" Жители Полтавщины перекрыли трассу и обратились к президенту. Видео

Около 300 митингующих из нескольких ОТО на Полтавщине перекрыли международную трассу М-03 в районе села Большая Круча и потребовали от президента Владимира Зеленского снизить коммунальные тарифы и услышать голос людей.

Видеорепортаж акции протеста опубликовали журналисты телестудии "Лубны". Они отметили, что протестующие каждые 15 минут давали возможность автомобилям проехать.

Кроме того, люди беспрепятственно пропускали машины скорой помощи и спецтехнику.

"Как так жить можно?! Верховная Рада, Зеленский, мы за тебя голосовали, где ты? Ты на Буковели отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят. Я не могу лекарства себе купить. Я не знаю, что такое масло и молоко", – возмутилась одна из участниц акции.

Ее поддержали другие люди. Многих возмущали не только высокие тарифы на коммунальные услуги и растущие цены, но и отсутствие реакции со стороны власти на народные возмущения.

Протестующие призвали всех украинцев подниматься с колен и выходить на улицу, чтобы власть услышала голос людей. Они пообещали, что протесты будут распространятся по Украине, как коронавирус.

"Мы не рады, что мы здесь, но вы поставили нас в такую позу, что нет другого выхода", –обратилась другая участница акции к чиновникам и народным депутатам.

Журналисты отметили, что водители, которые проезжали по трассе, сигналили в знак солидарности с протестующими.

Как писал OBOZREVATEL, в нескольких регионах Украины прошли акции протестапротив высоких коммунальных тарифов – люди перекрывали дороги на Харьковщине, на Полтавщине, в Николаеве и Желтых Водах.