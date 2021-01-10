"Зеленський? Де ти? Люди за тебе голосували!" Жителі Полтавщини перекрили трасу і звернулися до президента. Відео

Близько 300 мітингувальників з кількох ОТГ на Полтавщині перекрили міжнародну трасу М-03 в районі села Велика Круча і зажадали від президента Володимира Зеленського знизити комунальні тарифи і почути голос людей.

Відеорепортаж акції протесту опублікували журналісти телестудії "Лубни". Вони відзначили, що учасники протесту кожні 15 хвилин давали можливість автомобілям проїхати.

Крім того, люди безперешкодно пропускали машини швидкої допомоги і спецтехніку.

"Як так жити можна?! Верховна Рада, Зеленський, ми за тебе голосували, де ти? Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять. Я не можу ліки собі купити. Я не знаю, що таке масло і молоко", – обурилася одна з учасниць акції.

Її підтримали інші люди. Багатьох обурювали не тільки високі тарифи на комунальні послуги та зростаючі ціни, але і відсутність реакції з боку влади на народні обурення.

Протестуючі закликали всіх українців підніматися з колін і виходити на вулицю, щоб влада почула голос людей. Вони пообіцяли, що протести будуть поширяться Україною, як коронавірус.

"Ми не раді, що ми тут, але ви поставили нас в таку позу, що немає іншого виходу", – звернулася інша учасниця акції до чиновників і народних депутатів.

Журналісти відзначили, що водії, які проїжджали трасою, сигналили на знак солідарності з протестувальниками.

Як писав OBOZREVATEL, в декількох регіонах України пройшли акції протесту проти високих комунальних тарифів – люди перекривали дороги на Харківщині, на Полтавщині, в Миколаєві і Жовтих Водах.