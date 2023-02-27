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Зеленский дал Героя Украины летчику, который погиб, уничтожая оккупантов под Изюмом

Ольга Липич
Общество
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Зеленский дал Героя Украины летчику, который погиб, уничтожая оккупантов под Изюмом

Глава украинского государства Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику Алексею Коваленко, погибшему в марте 2022 года на Харьковщине. Российские оккупанты сбили в Изюме бомбардировщик, которым руководил 41-летний майор.

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Указ №109/2023 о присвоении военному такого звания посмертно появился на сайте президента в воскресенье, 26 февраля. Отличие воин получил, как отмечается, за "мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Зеленский дал Героя Украины летчику, который погиб, уничтожая оккупантов под Изюмом

41-летний Алексей Коваленко родился в Запорожской области. Он служил в составе 7-й бригады тактической авиации более 20 лет. Алексей являлся начальником службы безопасности полетов.

22 марта он погиб во время выполнения боевого задания на Харьковщине авиационного удара по колонне техники и живой силы вражеской армии России возле города Изюм.

Его самолет-бомбардировщик Су-24 сбила ракета оккупантов.

Зеленский дал Героя Украины летчику, который погиб, уничтожая оккупантов под Изюмом
Зеленский дал Героя Украины летчику, который погиб, уничтожая оккупантов под Изюмом

Военного удалось похоронить только через полгода после гибели – когда Изюм был освобожден Силами обороны Украины от российских оккупантов. У погибшего пилота осталось двое детей – сын и дочь.

Зеленский дал Героя Украины летчику, который погиб, уничтожая оккупантов под Изюмом

Как сообщал OBOZREVATEL, под Бахмутом погиб боец Максим Светлов – создатель арт-пространства "Арт-хаус" и "Городской Будда" в Мариуполе. Кроме того, он являлся известным волонтером в городе.

После полномасштабного вторжения он покинул Мариуполь, поступил в Киевское ТРО и ушел воевать в составе 79-й бригады.

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