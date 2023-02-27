Зеленский дал Героя Украины летчику, который погиб, уничтожая оккупантов под Изюмом

Глава украинского государства Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику Алексею Коваленко, погибшему в марте 2022 года на Харьковщине. Российские оккупанты сбили в Изюме бомбардировщик, которым руководил 41-летний майор.

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Указ №109/2023 о присвоении военному такого звания посмертно появился на сайте президента в воскресенье, 26 февраля. Отличие воин получил, как отмечается, за "мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

41-летний Алексей Коваленко родился в Запорожской области. Он служил в составе 7-й бригады тактической авиации более 20 лет. Алексей являлся начальником службы безопасности полетов.

22 марта он погиб во время выполнения боевого задания на Харьковщине – авиационного удара по колонне техники и живой силы вражеской армии России возле города Изюм.

Его самолет-бомбардировщик Су-24 сбила ракета оккупантов.

Военного удалось похоронить только через полгода после гибели – когда Изюм был освобожден Силами обороны Украины от российских оккупантов. У погибшего пилота осталось двое детей – сын и дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Бахмутом погиб боец Максим Светлов – создатель арт-пространства "Арт-хаус" и "Городской Будда" в Мариуполе. Кроме того, он являлся известным волонтером в городе.

После полномасштабного вторжения он покинул Мариуполь, поступил в Киевское ТРО и ушел воевать в составе 79-й бригады.

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