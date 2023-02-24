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В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове

Марина Петик
Общество
6 минут
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В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове

Под Бахмутом Донецкой области 13 февраля погиб боец Максим Светлов. Максима хорошо знали в Мариуполе как создателя арт-пространства "Арт-хаус" и "Городской Будда". Туда приходили люди, которые пытались найти ответы на философские вопросы. Также он был известным волонтером в городе.

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После полномасштабного вторжения Максим покинул Мариуполь, вступил в Киевскую ТРО и пошел воевать в составе 79-й бригады.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

С 11 февраля перестал выходить на связь

Связь с бойцом Максимом Светловым пропала 11 февраля.

"С этого дня зеленый огонек в его Telegram перестал светиться. Его супруга Оксана начала волноваться. Я с ним в последний раз общался 9 февраля, он говорил, что они вышли с "нуля" в районе Бахмута. Я еще приглашал его приехать хоть на пару дней в Днепр, навестить крестника – нашего сына. Он не обещал, но говорил, что постарается, может, позже.

В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове

Еще писал, что там в Бахмуте – ад на земле, хлопцам очень тяжело, нужно молиться за них. А буквально вчера (21 февраля) написала Оксана и сообщила, что 13 февраля Максим погиб", – рассказывает его друг, священник Днепровской епархии ПЦУ Владимир Коскин.

Новость о гибели жителя Мариуполя Максима Светлова разнеслась по Facebook мгновенно. Очень многие люди, особенно те, кто жил или бывал в Мариуполе, знали мужчину по его арт-пространствам "Арт-хаус" и "Городской Будда", вспоминают о нем как об очень светлом и необычном человеке.

Придумали место для встречи единомышленников

"Трагическое известие о гибели такого светлого человека, как Максим Светлов, лично для меня стало настоящим ударом. Весь вечер мыслями в арт-пространстве "Городской Будда", который основал Максим в Мариуполе до полномасштабного вторжения. Центр размещен в старинном здании конца 19 века на улице Куинджи.

В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове
В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове

Я была там трижды, но каждый раз была поражена уровнем организации творческих встреч, мастер-классов, поэтических вечеров, стендапов, перфомансов. За основу Максим и Ксения взяли Будду, поскольку считали, что не надо нырять глубоко в религию и не следует идти далеко в социальность. Нужно найти средний путь и быть счастливым. В этом пространстве люди могли подумать о чем-то важном, встретить единомышленников. Тут было создано несколько локаций. Уникальным было место тишины, с несколькими портретами выдающихся духовных учителей. Двор украшали мини-муралы. Уголок возле огня, у сцены – качели", – описывает Ольга Демидко.

Тут собирались люди в поисках истины, практиковались, общались, развивались. Да и сам Максим Светлов был одним из них, его не устраивали готовые ответы на вопросы. Он все время находился в поисках Бога, искал общее во всех религиях. В его пространстве могли встречаться православный священник, буддист, представитель ислама, индуизма. Все они за одним столом обсуждали разные вопросы, спорили.

В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове

"Мы познакомились с ним на улице. До этого моя знакомая рассказала, что в Мариуполе есть такой Максим Светлов. Я нашла его в Facebook. Посмотрела, он писал о предстоящих мероприятиях. А потом случайно увидела его на улице. Он махнул мне рукой и крикнул: "Девушка, подходите, я вас знаю". Узнал по Facebook.

Они одно лето проводили у себя в Арт-хаусе много разных мероприятий. Были фестивали, "Минута славы", ток-шоу. Он приглашал монахов на встречи. Он в Мариуполе проводил Всемирный день йоги уже после окончания эпидемии ковида. Люди приходили к нему в центр, потому что там тебя понимали, поддерживали, ты мог свободно высказывать свои мысли. Там бывало много детей", – рассказывает Анна Агеева.

Елена Митева познакомилась с Максимом в 2014 году.

"Мы оба были волонтерами, участвовали в программе поддержки города "Новый Мариуполь". Это была программа украинско-словацкой инициативы, в ее рамках была организована реабилитационная поездка для детей Донбасса. Максим был очень открытым парнем, очень интересным. У него прекрасные организаторские способности, он мог донести свою мысль и достучаться до сердца каждого человека. Он умел очень быстро решать все конфликты в детских коллективах. Организовывал соревнования, вечерние посиделки, костры. Здорово было наблюдать, как он раскрывался в работе с детьми. Одна из таких поездок нас очень сдружила, и после нее мы много лет поддерживали отношения", – рассказывает Елена.

До 2014 года занимался бизнесом

У Максима были сложные моменты в жизни. До 2014 года он занимался бизнесом в Мариуполе, однако потерял его: мужчину подставили. Но по словам отца Владимира, Максим не стал разбираться в этом.

В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове

"Он мог негативно ответить, но в то время он совершил паломничество в Тибет и вернулся совершенно другим человеком. Он стал более глубоким, считал, что все, что с нами происходит, не просто так", – говорит отец Владимир.

Он всегда откликался, если кому-то требовалась помощь. "Я помню, что у меня в жизни были сложные моменты, я могла ему написать или позвонить, и после разговора с ним все становилось на свои места", – говорит Анна Агеева.

Многие знали, что ему можно позвонить среди ночи и он не бросит трубку, а обязательно поможет. Некоторые даже этим пользовались: благодаря знакомству с Максимом решали свои вопросы, а потом забывали о нем. Но он никогда не обижался.

В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове

Рисовал муралы и писал цитаты

Еще одно увлечение Максима Светлова – рисовать муралы в Мариуполе. Где-то он с единомышленниками изображал патриотические картины. Но еще горожанам запомнился проект, когда на стенах домов или на кирпичных ограждениях, даже на бесконечных заборах "Азовстали" появлялись цитаты великих людей.

В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове
В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове

"К примеру, человек идет по улице, поворачивает за угол, а там цитата: "Утром, когда восходит солнце, позволь ему взойти и в Вас тоже". И человека эта фраза вырывает из контекста будничности и заставляет задуматься", – говорит отец Владимир.

В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове
В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове

С 2014 года Максим занялся волонтерством, возглавлял Мариупольсую тероборону. Возил на передовую еду, сладости для военных, лекарства. Затем занялся работой с молодежью.

Он учил их быть психологически выдержанными, поскольку сам это много лет практиковал. Они выезжали на так называемые "заброшки" в городе и проводили там тренировки. Он приходил в школы, вузы и там общался с молодежью.

С началом полномасштабного вторжения Максиму с женой удалось выехать из Мариуполя. Он приехал в Киев и пошел в Киевскую ТРО. Затем стал бойцом 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.