В Бахмуте погиб автор арт-пространств из Мариуполя: друзья рассказали о Максиме Светлове

Под Бахмутом Донецкой области 13 февраля погиб боец Максим Светлов. Максима хорошо знали в Мариуполе как создателя арт-пространства "Арт-хаус" и "Городской Будда". Туда приходили люди, которые пытались найти ответы на философские вопросы. Также он был известным волонтером в городе.

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После полномасштабного вторжения Максим покинул Мариуполь, вступил в Киевскую ТРО и пошел воевать в составе 79-й бригады.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

С 11 февраля перестал выходить на связь

Связь с бойцом Максимом Светловым пропала 11 февраля.

"С этого дня зеленый огонек в его Telegram перестал светиться. Его супруга Оксана начала волноваться. Я с ним в последний раз общался 9 февраля, он говорил, что они вышли с "нуля" в районе Бахмута. Я еще приглашал его приехать хоть на пару дней в Днепр, навестить крестника – нашего сына. Он не обещал, но говорил, что постарается, может, позже.

Еще писал, что там в Бахмуте – ад на земле, хлопцам очень тяжело, нужно молиться за них. А буквально вчера (21 февраля) написала Оксана и сообщила, что 13 февраля Максим погиб", – рассказывает его друг, священник Днепровской епархии ПЦУ Владимир Коскин.

Новость о гибели жителя Мариуполя Максима Светлова разнеслась по Facebook мгновенно. Очень многие люди, особенно те, кто жил или бывал в Мариуполе, знали мужчину по его арт-пространствам "Арт-хаус" и "Городской Будда", вспоминают о нем как об очень светлом и необычном человеке.

Придумали место для встречи единомышленников

"Трагическое известие о гибели такого светлого человека, как Максим Светлов, лично для меня стало настоящим ударом. Весь вечер мыслями в арт-пространстве "Городской Будда", который основал Максим в Мариуполе до полномасштабного вторжения. Центр размещен в старинном здании конца 19 века на улице Куинджи.

Я была там трижды, но каждый раз была поражена уровнем организации творческих встреч, мастер-классов, поэтических вечеров, стендапов, перфомансов. За основу Максим и Ксения взяли Будду, поскольку считали, что не надо нырять глубоко в религию и не следует идти далеко в социальность. Нужно найти средний путь и быть счастливым. В этом пространстве люди могли подумать о чем-то важном, встретить единомышленников. Тут было создано несколько локаций. Уникальным было место тишины, с несколькими портретами выдающихся духовных учителей. Двор украшали мини-муралы. Уголок возле огня, у сцены – качели", – описывает Ольга Демидко.

Тут собирались люди в поисках истины, практиковались, общались, развивались. Да и сам Максим Светлов был одним из них, его не устраивали готовые ответы на вопросы. Он все время находился в поисках Бога, искал общее во всех религиях. В его пространстве могли встречаться православный священник, буддист, представитель ислама, индуизма. Все они за одним столом обсуждали разные вопросы, спорили.

"Мы познакомились с ним на улице. До этого моя знакомая рассказала, что в Мариуполе есть такой Максим Светлов. Я нашла его в Facebook. Посмотрела, он писал о предстоящих мероприятиях. А потом случайно увидела его на улице. Он махнул мне рукой и крикнул: "Девушка, подходите, я вас знаю". Узнал по Facebook.

Они одно лето проводили у себя в Арт-хаусе много разных мероприятий. Были фестивали, "Минута славы", ток-шоу. Он приглашал монахов на встречи. Он в Мариуполе проводил Всемирный день йоги уже после окончания эпидемии ковида. Люди приходили к нему в центр, потому что там тебя понимали, поддерживали, ты мог свободно высказывать свои мысли. Там бывало много детей", – рассказывает Анна Агеева.

Елена Митева познакомилась с Максимом в 2014 году.

"Мы оба были волонтерами, участвовали в программе поддержки города "Новый Мариуполь". Это была программа украинско-словацкой инициативы, в ее рамках была организована реабилитационная поездка для детей Донбасса. Максим был очень открытым парнем, очень интересным. У него прекрасные организаторские способности, он мог донести свою мысль и достучаться до сердца каждого человека. Он умел очень быстро решать все конфликты в детских коллективах. Организовывал соревнования, вечерние посиделки, костры. Здорово было наблюдать, как он раскрывался в работе с детьми. Одна из таких поездок нас очень сдружила, и после нее мы много лет поддерживали отношения", – рассказывает Елена.

До 2014 года занимался бизнесом

У Максима были сложные моменты в жизни. До 2014 года он занимался бизнесом в Мариуполе, однако потерял его: мужчину подставили. Но по словам отца Владимира, Максим не стал разбираться в этом.

"Он мог негативно ответить, но в то время он совершил паломничество в Тибет и вернулся совершенно другим человеком. Он стал более глубоким, считал, что все, что с нами происходит, не просто так", – говорит отец Владимир.

Он всегда откликался, если кому-то требовалась помощь. "Я помню, что у меня в жизни были сложные моменты, я могла ему написать или позвонить, и после разговора с ним все становилось на свои места", – говорит Анна Агеева.

Многие знали, что ему можно позвонить среди ночи и он не бросит трубку, а обязательно поможет. Некоторые даже этим пользовались: благодаря знакомству с Максимом решали свои вопросы, а потом забывали о нем. Но он никогда не обижался.

Рисовал муралы и писал цитаты

Еще одно увлечение Максима Светлова – рисовать муралы в Мариуполе. Где-то он с единомышленниками изображал патриотические картины. Но еще горожанам запомнился проект, когда на стенах домов или на кирпичных ограждениях, даже на бесконечных заборах "Азовстали" появлялись цитаты великих людей.

"К примеру, человек идет по улице, поворачивает за угол, а там цитата: "Утром, когда восходит солнце, позволь ему взойти и в Вас тоже". И человека эта фраза вырывает из контекста будничности и заставляет задуматься", – говорит отец Владимир.

С 2014 года Максим занялся волонтерством, возглавлял Мариупольсую тероборону. Возил на передовую еду, сладости для военных, лекарства. Затем занялся работой с молодежью.

Он учил их быть психологически выдержанными, поскольку сам это много лет практиковал. Они выезжали на так называемые "заброшки" в городе и проводили там тренировки. Он приходил в школы, вузы и там общался с молодежью.

С началом полномасштабного вторжения Максиму с женой удалось выехать из Мариуполя. Он приехал в Киев и пошел в Киевскую ТРО. Затем стал бойцом 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.