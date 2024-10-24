'Здесь забывают о боли': Светлана Тарабарова посетила пострадавших от войны детей в 'Блогер Кэмпе' Фонда Рината Ахметова

Светлана Тарабарова – певица, композитор и автор песен, музыкальная продюсер, актриса – приехала в Закарпатье, чтобы поддержать детей, которые восстанавливаются, оздоравливаются и получают психологическую помощь на осенней смене "Блогер Кемпу" Фонда Рината Ахметова. Кемп организован для детей 10-16 лет, пострадавших от войны в Украине, чтобы помочь молодежи преодолеть травму войны и уверенно смотреть в будущее. Светлана провела мотивационные встречи для участников смены, полные полезных советов, пения и объятий.

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"В Кемпе есть дети из разных уголков Украины. Кто потерял близких, кто пострадал, кто был свидетелем невероятно болезненных событий. Дети получают психологическую помощь и не только. Они восстанавливаются, забывают о боли и вспоминают о своих мечтах. Я очень поражена и хочу сделать низкий поклон и поблагодарить всю команду, тьюторы, которые вкладывают свою душу в детей, спасают их своим теплом, своим вниманием. Ведь никогда не знаешь, когда твое слово станет знаковым для чьей-то судьбы. И я благодарю детей за то, что они у нас есть. За будущее Украины", – рассказала Светлана.

Певица, являющаяся мамой троих детей, разговаривала с участниками Кемпа о важности веры в себя, о саморазвитии, а также о том, почему важно стать профессионалом в своем деле, а не просто стремиться к популярности, которая может быстро пройти. Светлана говорила о буллинге в соцсетях и как на него реагировать, демонстрировала практические упражнения по снятию стресса. Вместе с детьми помладше звезда создавала песню. Дети показали ей сюрприз – флешмоб, который они приготовили. В благодарность Светлана Тарабарова презентовала им свою новую песню. Было снято видео для соцсетей, чтобы мотивировать ребят проявлять себя.

"По моему мнению, самое полезное, что можно сделать для детей – это показать, насколько ребенок для тебя важен. Это внимание. Спросить: как ты? Как твои дела? Что любишь делать? Направить, подсказать, как решиться на какой-то положительный шаг, как меньше ощущать агрессию, как сбрасывать свою негативную эмоцию, как не ссориться со сверстниками, а как найти общий язык. Это очень важно для будущего детей", – уверена Светлана Тарабарова.

Участие в "Блогере Кемпе" в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" берут дети, пострадавшие в результате войны в Украине – это ребята, которых удалось вернуть на родину после незаконного вывоза в Россию; дети, потерявшие родителей из-за войны; дети из приемных семей и детских домов семейного типа; дети опекунов и усыновителей; дети из регионов, где продолжаются активные бои, а также пострадавшие от боевых действий и дети с деоккупированных территорий.

Благодаря проекту почти 5000 детей со всей страны отдохнули, оздоровились и получили психологическую помощь.

Для всех украинских детей и подростков Фонд Рината Ахметова реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты. За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше по ссылке.