Здесь родился легендарный 'Щедрик': как выглядит Покровск в 6 км от линии фронта. Фото и видео

В период зимних праздников песню "Щедрик" слушают не только в Украине, но и во многих других странах – там эта мелодия известна под названием Carol of the Bells. Считается, что "Щедрик" был создан в Покровске Донецкой области – именно там проживал знаменитый украинский композитор Николай Леонтович в то время, когда в 1906-1908 годах была создана вторая редакция мелодии, которая покорила весь мир. В самом же городе Покровск атмосфера совсем не праздничная – его стирает с лица земли страна-террорист Россия.

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О том, что сейчас происходит в Покровске, рассказал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. По его словам, за всю поездку по городу ему удалось увидеть только троих людей.

Те гражданские, которые еще остаются в Покровске, большинство времени проводят дома или в укрытиях. В Покровской громаде с конца лета продлили комендантский час, ограничения на передвижения действуют с 15:00 до 11:00.

Из-за российских обстрелов в Покровске много разрушенных домов – как многоэтажек, так и в частном секторе.

В городе часто нет электроэнергии из-за атак РФ, поэтому с наступлением вечера там царит почти сплошная тьма. Свет можно увидеть только в отдельных окнах.

В Покровске постоянно слышны взрывы, также там летают FPV-дроны.

Что касается "Щедрика" и его создателя, в парке Юбилейный в Покровске в 2018 году открыли памятник Леонтовичу. Из-за приближения фронта в сентябре 2024-го его демонтировали и эвакуировали в Винницу, где установили в центральном парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, российские войска постепенно продвигаются к югу и юго-западу от Покровска. В то же время остается непонятным, смогут ли они использовать эти достижения, чтобы окружить город.

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