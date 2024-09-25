'Здесь есть все, чтобы дети поправлялись': тяжелораненые брат и сестра из Бородянки прошли курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

"Леру россияне ранили в ногу, там было два шара", – так 8-летний Назарий рассказывает о том, что произошло с его сестрой, которой сейчас 10. Сам он тогда, в начале полномасштабного вторжения, тоже получил ранения, последствия которых испытывает до сих пор. Брат и сестра Бородянки Киевской области прошли курс физической и психологической реабилитации от Фонда Рината Ахметова в санатории на Закарпатье.

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"Благодарю Фонд за возможность для детей отдохнуть морально и физически. Они проходят процедуры, гуляют, играют, дышат, занимаются. Здесь есть все лучшее для того, чтобы дети поправлялись. Им все помогают, все очень приятные, отличные. Большое спасибо за шанс побыть здесь", – говорит мама Светлана.

Память Валерии постепенно стирает подробности того страшного дня. Назарий четко помнит и выстрелы, и то, как раненый украинский военный наложил на ногу сестры турникет, и последующие вынужденные путешествия по странам. В Украину они вернулись в прошлом году.

"У Леры до сих пор нога болит, а у меня животик мешает бегать на поле. В санатории есть бассейн, и мы играем там. Еще есть соляная комната, чтобы мы не болели. И ароматерапия там надо сидеть тихо", – делится Назарий.

Активный мальчик мечтает восстановиться и стать футболистом и проводить на поле все свободное время. Сестра больше всего любит рисовать и мечтает научиться играть на гитаре.

Дети прошли реабилитацию и оздоровление, с ними работает психолог. Сейчас их физическое и психологическое состояние улучшилось", – говорит врач санатория Наталья Варцаба.

В рамках программы Ринат Ахметов Детям. Реабилитация раненых детей" Фонд оказывает помощь детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).