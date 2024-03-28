Заявил, что имеет 'троих неофициальных детей': на Львовщине мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор

Во Львовской области к трем годам испытательного срока приговорили мужчину, категорически отказавшегося от мобилизации. Свои действия он объяснил тем, что больной и "имеет троих неофициальных детей".

На суде военнообязанный вину признал и раскаялся. Об этом сообщает TSN.ua со ссылкой на приговор Самборского райсуда.

Согласно его данным, в ноябре 2023 года военно-врачебная комиссия признала жителя Львовщины пригодным к военной службе.

Ему вручили боевую повестку, по которой в декабре мужчина должен был явиться в ТЦК для отправки в часть. Однако тот уклонился от мобилизации.

На суде обвиняемый признал это, назвав причины. В частности, утверждал, якобы имеет проблемы со зрением, а еще на его содержании находятся "трое незарегистрированных детей от бывшей сожительницы".

Кроме этого, уклонист говорил, что теперь у него новая женщина, которая сама воспитывает троих детей. Он признался, что планирует жениться на ней, чтобы иметь отсрочку от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к трем годам испытательного срока. Этот приговор обвиняемый житель Львовщины еще может обжаловать в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Волынской области на один год лишения свободы осудили военнообязанного мужчину, у которого отсутствует ключица. Такой приговор он получил за неявку в Терцентр комплектования после получения боевой повестки.

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