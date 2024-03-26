На Волыни мужчина без ключицы не пришел в ТЦК после вручения повестки и получил приговор: как наказали

В Волынской области на один год лишения свободы приговорили военнообязанного мужчину, у которого отсутствует ключица. Такой приговор он получил за неявку в Терцентр комплектования после получения боевой повестки.

Решение было принято на заседании Гороховского районного суда 20 марта. Данные содержатся на портале ЕРДР.

Согласно им, 1 августа 2023 года военно-врачебная комиссия признала обвиняемого пригодным для военной службы и обязала на следующий день прибыть в пункт сбора для последующей отправки в воинскую часть.

Мужчина 2 августа по указанному адресу не явился. Впоследствии в суде он пояснил, что по состоянию здоровья является ограничено пригодным к военной службе, потому что у него "полностью отсутствует правая ключица, из-за чего он не может поднимать правую руку".

Однако судья признала волынянина виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период).

Ему назначили наказание – один год лишения свободы. Однако обвиняемый может обжаловать приговор в апелляционном суде в течение 30 суток.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Тернопольской области получил три года за решеткой за уклонение от мобилизации. Мужчина объяснил, что ВВК сочла его пригодным, несмотря на проблемы со здоровьем и то, что он "нравственно не готов к прохождению службы".

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