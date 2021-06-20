Завтрак в "космической державе": фото кафе в СССР 80-х рассмешило сеть

В сети показали, как выглядело типичное кафе в СССР в 1980-х годов. Бедность и необустроенность заведения, а также распитие алкоголя с самого утра посетителями стали поводом для шуток.

Архивное фото опубликовал белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Twitter. "Завтрак в кафе в одной великой космической державе", – говорится в подписи к его публикации.

На фото, в частности, запечатлена пивная "Семь дорог", которая в 1980-х годах работала в Петровском парке Москвы у метро "Динамо". Реалии советской жизни того времени вызвали насмешки у пользователей.

"Утренний бранч (комбинация завтрака и ланча, – ред.) в СССР", "Обсуждают "неэффективность капиталистической системы и скорое загнивание запада", "Под ногами людей мусор, грязь? Или величие?", "Какую страну – потеряли!", – пишут они в комментариях.

Видео дня

Читайте также в OBOZREVATEL:

Блогер показал "нищету" советских магазинов на серии архивных фото. На снимках 1930-1960-х годов – очереди и полупустые полки