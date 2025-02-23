'Застуда' или 'простуда'? Как правильно сказать на украинском

Зима – период сезонных заболеваний. Кроме серьезных болезней, в том числе и гриппа, есть риск подхватить простуду. Часто можно услышать, что врачи и пациенты употребляют слово "простуда". На первый взгляд, оно кажется калькой из русского.

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Языковед Ольга Багний объяснила, есть ли в украинском языке понятие "простуда". Она отметила, что некоторые слова считают суржиком ошибочно.

В украинском языке оба варианта – "застуда" и "простуда" – правильны.

Они используются для обозначения болезненного состояния, вызванного переохлаждением организма.

В некоторых источниках можно встретить объяснения, что между этими лексемами есть некоторые отличия в употреблении:

"застуда" – это более общее понятие, которое может относиться к различным заболеваниям, связанным с воспалением верхних дыхательных путей;

"простуда" – конкретное понятие, означающее само заболевание, вызванное переохлаждением.

Толковый словарь дает одинаковое объяснение для этих слов.

"Простуда", как и "застуда" – это охлаждение организма человека, вызывающее различные болезни.

В большинстве случаев, когда речь идет о насморке, кашле, боли в горле и других симптомах, связанных с переохлаждением, можно использовать оба варианта.

Приводим и примеры употребления:

Він уважає, що ті приливи були не з простуди і не від погоди .., а скоріше з нервових причин (Леся Українка).

Павло порадив, як лічитися від простуди (Григорій Тютюнник).

Колись і я так співала... поки голос не пропав від застуди (Михайло Коцюбинський).

Хома помалу одходив. Злість і прокльони розсипались раптом в хриплий, застуджений сміх (Михайло Коцюбинський).

Кстати, зимой многие сетуют на серую "пасмурну" погоду. Однако языковеды отмечают – прилагательное "пасмурний" в этом случае неуместно. Как правильно сказать по-украински – читайте в материале.

А на нечищеных улицах нас часто подстерегает неприятное явление, которое в народе называют "гололедом". Конечно, это типичная калька из русского. OBOZ.UA объяснял, как будет украинский "гололед" и в чем разница между гололедом и гололедицей.

Кроме того, OBOZ.UA рассказывал, каким интересным словом можно назвать непогоду или очень ветреную погоду.

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