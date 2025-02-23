"Застуда" или "простуда"? Как правильно сказать на украинском
Зима – период сезонных заболеваний. Кроме серьезных болезней, в том числе и гриппа, есть риск подхватить простуду. Часто можно услышать, что врачи и пациенты употребляют слово "простуда". На первый взгляд, оно кажется калькой из русского.
Языковед Ольга Багний объяснила, есть ли в украинском языке понятие "простуда". Она отметила, что некоторые слова считают суржиком ошибочно.
В украинском языке оба варианта – "застуда" и "простуда" – правильны.
Они используются для обозначения болезненного состояния, вызванного переохлаждением организма.
В некоторых источниках можно встретить объяснения, что между этими лексемами есть некоторые отличия в употреблении:
- "застуда" – это более общее понятие, которое может относиться к различным заболеваниям, связанным с воспалением верхних дыхательных путей;
- "простуда" – конкретное понятие, означающее само заболевание, вызванное переохлаждением.
Толковый словарь дает одинаковое объяснение для этих слов.
"Простуда", как и "застуда" – это охлаждение организма человека, вызывающее различные болезни.
В большинстве случаев, когда речь идет о насморке, кашле, боли в горле и других симптомах, связанных с переохлаждением, можно использовать оба варианта.
Приводим и примеры употребления:
Він уважає, що ті приливи були не з простуди і не від погоди .., а скоріше з нервових причин (Леся Українка).
Павло порадив, як лічитися від простуди (Григорій Тютюнник).
Колись і я так співала... поки голос не пропав від застуди (Михайло Коцюбинський).
Хома помалу одходив. Злість і прокльони розсипались раптом в хриплий, застуджений сміх (Михайло Коцюбинський).
Кстати, зимой многие сетуют на серую "пасмурну" погоду. Однако языковеды отмечают – прилагательное "пасмурний" в этом случае неуместно. Как правильно сказать по-украински – читайте в материале.
А на нечищеных улицах нас часто подстерегает неприятное явление, которое в народе называют "гололедом". Конечно, это типичная калька из русского. OBOZ.UA объяснял, как будет украинский "гололед" и в чем разница между гололедом и гололедицей.
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