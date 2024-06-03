'Защитников Азовстали' назвали одними из важнейших украинцев последнего десятилетия

Защитников Азовстали, 86 дней сдерживавших враждебное нашествие, из которых 82 дня были в полном окружении, назвали одними из важнейших украинцев последнего десятилетия. Список 100 соотечественников, которые в течение 10 лет играли ключевую роль в Украине, сформировал редакционный совет NV на основе мнения экспертов и своих читателей.

Награды получили присутствующие на мероприятии защитники: Михаил Вернигора – нацгвардиец, потерявший руку во время обороны Мариуполя, прошел плен, но, несмотря ни на что, продолжил службу в Нацгвардии. Ростислав Приступа – морской пехотинец, который был в Мариуполе был тяжело ранен – обломок задел спинной мозг. Полтора месяца он провел в плену. Вильгельм Витюк – военнослужащий Сухопутных войск, который был ранен, спасая гражданских в Мариуполе. Пережил издевательство и пытку в плену: с ним россияне были особенно жестоки. Потому что у него татуировка с украинским гербом. Но Владимир Татаренко – волонтер, член медицинской команды "Ангелов Тайры", попал в плен вместе с другими защитниками Азовстали. В нем он провел пять месяцев.

Человека десятилетия получил Игорь Гордийчук, генерал-майор ВСУ, Герой Украины, в 2014 году командовал взятием Савур-Могилы, получил тяжелое ранение под Иловайском. Впоследствии он возглавил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Награды защитникам Мариуполя вручали директор по корпоративным коммуникациям Группы "Метинвест" Олег Давиденко и Ксения Сухова, директор ОО "Сердце Азовстали", созданное Ринатом Ахметовым.

"За три месяца вы превратили Мариуполь и комбинат Азовсталь в синоним слова "храбрость". Вы стали примером ролевой модели для украинцев и всех, кто поддерживает Украину в ее борьбе", – отметил Давыденко. Сухова же подчеркнула, что более 1000 наших защитников до сих пор во вражеском плену, поэтому нужно делать все для их освобождения.

Напомним: россияне оцепили Мариуполь 2 марта. Каждый день город обстреливался по всем видам оружия, за неполный месяц было уничтожено более 80% жилищного фонда. Но мир заговорил о Мариуполе после циничных ударов по роддому и Драматическому театру – где, по предварительным данным, погибли более 300 человек.

Украинские воины удерживали город, не жалея жизней. Последним плацдармом обороны стала "Азовсталь" – завод, занимавший 20% всего города, и сложную систему подземных коммуникаций, в том числе – большое количество бомбоубежищ. Владелец завода, компания "Метинвест" Ахметова, заранее подготовила эти бомбоубежища: там были запасы продуктов, воды и медикаментов, которые позволили держать оборону города 82 дня, и оттянуть значительные силы россиян, не дав им наступать по другим направлениям. Об этом позже вспоминала Анна Зайцева – жена Кирилла Зайцева, защитника Мариуполя, который до сих пор находится в российском плену.