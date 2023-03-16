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Защитники Украины в Донецкой области получили два внедорожника Ford Ranger от Favbet Foundation

Мария Шевчук
Общество
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Защитники Украины в Донецкой области получили два внедорожника Ford Ranger от Favbet Foundation

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України ще два високопрохідні повнопривідні позашляховики Ford Ranger.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Обидва автомобілі вже працюють в складі оперативних підрозділів Збройних сил у районі бойових дій Донецької області.

Загалом від початку великої війни за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 85 авто. Переважно це позашляховики і мікроавтобуси.

Защитники Украины в Донецкой области получили два внедорожника Ford Ranger от Favbet Foundation

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Також за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.