Защитники в горячих точках нуждаются в дронах и авто: волонтер обратилась за помощью

В горячих точках фронта защитники Украины для выполнения боевых задач нуждаются в дронах, тепловизорах, рациях и автомобиле. Об этом написала волонтер Наталья Юсупова в блоге на OBOZREVATEL

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"Люди, большая просьба помогать фронту! Кровопролитные бои за Бахмут, Авдеевку, Соледар и другие города.

Очень много потерь, десятки погибших бойцов, сотни тяжело раненых. Даже ночью, когда есть связь, бойцы просят помощи!!!", – написала Юсупова.

Волонтер перечислила основные первоочередные потребности: "Сейчас очень нужно выкупить еще 4 дрона Мавик 3 Комбо - 370 тыс. грн. Тепловизоры - 168 тыс. грн. Рации Моторола - 208 тыс. грн. Очень нужно оплатить автомобиль на Бахмут, автомобиль бойцов сгорел, надо – 5600 евро".

Наталью Юсупову обратилась к украинцам с просьбой помогать, каждый дрон, тепловизор, прицел, уничтожает врага!

Реквизиты для помощи:

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

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