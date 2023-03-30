Блог | Бойцы просят о помощи: помните, каждая ваша копейка уничтожает врага
Люди, большая просьба помогать фронту! Кровопролитные бои за Бахмут, Авдеевку, Соледар и другие города.
Очень много потерь, десятки погибших бойцов, сотни тяжело раненых. Даже ночью, когда есть связь, бойцы просят помощи!
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Зараз дуже потрібно викупити ще 4 дрона Мавік 3 Комбо - 370 тис. грн.
Тепловізори - 168 тис. грн.
Рації Моторола - 208 тис. грн.
Дуже потрібно оплатити автівку на Бахмут, автівка бійців згоріла, треба - 5600 євро.
Люди, просимо допомогу, кожен дрон, тепловізор, приціл, знищує ворога!
З понеділка оплатила автівку -130 тис. грн. тепловізоры - 186 тис. грн. Ліки -12 тис. грн Взуття пораненим -20 тис. грн. Відпрааили на фронт дрони, тепловізори, тактичні перчатки, флісові кофта та інше В замовленні ще планшети, рації та дрони.
Прошу 5-20-100 грн, хто як може.
Будь ласка, робіть репости!!
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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