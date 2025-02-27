Подполковник Богдан Кротевич с позывным "Тавр" завершает свою службу и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов". Защитник Мариуполя заверил, что он не собирается идти в политику и останется в военном секторе.

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Об этом "Тавр" написал в своем Telegram-канале. Он поблагодарил подразделение "Азов", коллектив и отдельно командира Дениса Прокопенко за те годы, которые они прошли вместе.

Также Кротевич поблагодарил командующего Национальной гвардией Александра Пивненко за качественные изменения в НГУ, а министра внутренних дел Игоря Клименко – за постоянную поддержку бригады "Азов", а также за огромный вклад в возвращение бойцов подразделения из плена.

"В политику, к большому счастью бестолковых нардепов, не иду, – мое дело война и из военного сектора я не собираюсь уходить, со временем смогу рассказать больше", – добавил он.

В пресс-службе 12-й бригады "Азов" поблагодарили "Тавра" за более чем 10 лет верной службы. Богдан Кротевич стал частью "Азова" в 2014 году и с тех пор прошел путь от пехотинца до командира взвода. Он участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС и прилагал усилия для развития подразделения.

В 2021 году Кротевич вступил в должность начальника штаба – первого заместителя командира полка "Азов". После начала полномасштабного вторжения РФ "Тавр" участвовал в управлении обороной Мариуполя все 86 дней, 82 из которых в полном окружении.

В мае 2022 года после выхода из "Азовстали" попал в российский плен. В сентябре 2022 года его освободили из неволи, после чего Кротевич вернулся на службу в бригаду.

С тех пор "Тавр" приступил к восстановлению боеспособности подразделения и его масштабированию до 12-й бригады "Азов". Он принял участие в расширении "Азова" и координировал действия бригады в боях на Запорожском направлении во время летнего контрнаступления в 2023 году.

Вернувшись к исполнению обязанностей начальника штаба бригады, Кротевич прилагал значительные усилия для обеспечения успешной обороны и контрнаступательных действий "Азова" на Кременском и Торецком направлениях.

"Друг "Тавр" не только участвовал в ключевых битвах войны, но и внес вклад в реформирование украинского войска, вдохновляя гражданских людей присоединяться к Силам обороны... Богдан "Тавр" Кротевич всегда будет неотъемлемой частью азовской семьи", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обмена военнопленными 5 февраля 2025 домой вернулся защитник Мариуполя, пограничник Виктор Мальчевский (1987 г.р.). Он провел в российской неволе почти три года.

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