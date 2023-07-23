Защищать Украину пошел с братом: на Лиманском направлении погиб воин из Кировоградской области

Украина снова понесла потери в российской войне. На Лиманском направлении фронта погиб защитник из Кировоградской области Виктор Тычинский.

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Защищать Родину от оккупантов он пошел с братом. Об этом сообщает "Кировоградская Правда" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Герой был родом из Побужской общины. После срочной службы во Львовской области работал газоэлектросварщиком на предприятии в Киеве.

В начале полномасштабного вторжения России вместе с братом Русланом он вступил в тероборону. Бойцы служили в городе Козелец Черниговской области.

После военных учений их направили в Бахмут Донецкой области. 21 июля в результате вражеских обстрелов на Лиманском направлении 38-летний боец получил осколочное ранение. Оно оказалось несовместимое с жизнью.

"Без сына, брата, любимого и отца остались самые родные люди Виктора", – отметили в Побужской общине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что военный капеллан с Днепропетровщины Марк Купчененко погиб в ДТП по дороге на похороны воина. Побратим, отдать последнюю дань памяти которому спешил капеллан, также погиб в результате аварии на дороге.