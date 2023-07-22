Жил Украиной и верой в Бога: военный капеллан с Днепропетровщины погиб в ДТП по дороге на похороны воина

В ДТП погиб молодой военный капеллан Марк Купчененко из Днепропетровской области. Он ехал на похороны побратима, жизнь которого так же забрала авария на дороге.

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Лишь 8 июля Марк Купчененко с позывным "Капеллан" встретил свой 27-й день рождения, а уже 21 июля стало известно о его трагической гибели. О трагедии сообщило издание "Днепровская панорама".

"Об ужасном известии стало известно 21 июля 2023 года. Марк Купчененко был родом из Желтых Вод. Для многих он останется в памяти человеком, ставившим ценности страны и Бога выше своих... Жизнь Марка оборвалась из-за аварии. Капеллан направлялся, чтобы похоронить капитана Вооруженных сил Украины, но попал в смертельную ДТП", – отмечено в сообщении.

Только 8 июля Марк Купченеченко принимал поздравления с 27-летием. Издание цитирует его сообщение, опубликованное в день рождения.

"Я благодарю Бога за еще один прожитый год. В этом году ангелам-хранителям пришлось попотеть… Но моя величайшая благодарность не за жизнь, а за ту Цель и Борьбу, которую мне подарил Господь. Я верю в Победу над злом внутри нас, и вокруг нас", – сказал тогда на видео молодой капеллан.

Все, кого судьба свела с Марком, были поражены силой его характера и безграничной верой, а также внутренним светом, который буквально излучал "Капеллан".

"Это был человек, который жил Украиной, жил верой в Бога. Мы познакомились с Марком в 2022 году. Он ничего не боялся и делал все для других. Я помогала ему и его ребятам чем могла, он произвел на меня большое впечатление – молодой, умный и образованный. Это неожиданная потеря, очень болезненная новость", – рассказала журналистам волонтер Наталья Шум.

Сила молодого Марка ошеломила и журналистку Юлию Валовую.

"Я писала с Марком интервью и удивлялась его силе. Его голос звучал так убедительно, словно он действительно был посредником Бога на Земле с людьми на поле боя. А теперь его нет с нами. Очень больно за каждого нашего героя. Невыносимо – за Капеллана Марка. Светлая память сияющему добром человеку", – написала она на странице Купчененко.

В одном из недавних видео, опубликованных Марком на своей странице, он рассказывал, как принимал участие в разборе завалов ресторана в Краматорске, разрушенном российской ракетой. Капеллан собственноручно вытаскивал из-под груд кирпича и бетона раненых и тела убитых. В то же время его поразило, что в сотне метров от места трагедии в другом заведении люди умудрялись отдыхать и наслаждаться жизнью, словно до руин пиццерии, превратившейся в братскую могилу для многих людей – не метры, а сотни или тысячи километров.

"Я хотел бы, чтобы каждый из нас осознавал, что в нашей стране идет война. Хочу, чтобы каждый из нас осознавал, что наша общая, наша собственная ответственность – позаботиться, чтобы остановить то зло, каковым является сегодня Россия. Я хочу, чтобы каждый научился сопереживать и сопереживать своему ближнему. Тому, кто рядом. Пусть Бог даст нам мудрости и сил", – сказал тогда Марк.

Последнее же его публичное сообщение было посвящено страшной непомерной цене, которую платят украинские герои, сдерживающие российское нашествие.

"И снова я теряю своих бойцов... За жизнь Сергея врачи боролись в операционной 4 часа. К сожалению, не получилось... Проникающие ранения головы, груди, живота, критическая кровопотеря... Сутки назад он улыбался мне на РОПе, а сегодня я молился над его бездыханным изувеченным телом... К сожалению, он не динственный, кого я сегодня потерял... Еще один адский день нашего сопротивления... еще больше решимости Победить злого врага. А главное, безудержная вера и надежда, что Бог рядом, Он все видит, и даст нам сил Победить. Царство Небесное павшим Героям. Вечная Память. До встречи в Небесах", – написал Марк 14 июля.

Ровно через неделю не стало и его самого.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте в Украине погиб журналист Дмитрий Рыбаков с позывным "Репортером". Он воевал в 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

Дмитрий мобилизовался по собственному желанию в сентябре 2022 года. Погиб в бою на Запорожском направлении 18 июля: при ударе русского дрона с гранатой по окопу, где находился воин, он получил смертельные ранения.