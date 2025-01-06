'Зарплата' или 'зарплатня': как правильно на украинском

Каждый работающий человек ждет этого момента с нетерпением, ведь получать деньги за свою работу всегда приятно. Но знаете ли вы, как назвать вознаграждение за свои старания на украинском языке правильно?

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В народе можно услышать два варианта – "зарплата" и "зарплатня". OBOZ.UA разбирался, можно ли использовать их оба и не является ли одно из них русизмом.

Некоторые сомнения может вызвать слово "зарплата", ведь оно полностью совпадает с русским аналогом. Однако на самом деле это слово вполне присуще украинскому языку.

По способу формирования слово является аббревиатурой и образовалось в результате сокращения словосочетания "заробітна плата". Слово "плата" словари фиксируют, а значит и аббревиатура такая вполне приемлема для употребления.

Аналогичным образом образовалось и слово "зарплатня". В его основе лежит словосочетание "заробітна платня". Таким образом в украинском языке тоже можно назвать денежное вознаграждение за труд.

Следовательно, и "зарплата", и "зарплатня" вполне приемлемы для употребления в украинском языке. Эти слова являются абсолютными синонимами и вы можете употреблять их по своему усмотрению. Однако, если хотите сделать собственную речь еще богаче, вот еще несколько вариантов, которые можно найти в словарях:

платня;

заслужнина;

винагорода.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно говорить по-украински – вітати или поздоровляти.

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