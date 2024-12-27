'Зарабатывали' на уклонистах: на Харьковщине проводят десятки обысков у работников РТЦК и ВВК

В Харьковской области правоохранители провели 39 обысков у работников районного ТЦК, а также ВВК, подозревая должностных лиц в незаконной схеме помощи уклонистам. В частности, они за деньги исключали с воинского учета граждан без законных оснований; вносили заведомо ложные данные в документы, чтобы признать военнообязанных непригодными/ограниченно пригодными к службе и прочее.

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О расследовании сообщил начальник следственного управления ГУ Национальной полиции Харьковщины Сергей Болвинов. Он обнародовал на странице в Facebook снимок, сделанный во время одного из обысков.

По информации следствия, фигуранты в течение длительного времени злоупотребляли властью.

Вероятно, они способствовали переправке мужчин через границу. Также проводили махинации с заработной платой (ее получали люди, не проходившие службу). За деньги "решали вопросы" и касательно транспорта, который должен был ехать на передовую.

"Разоблачили эту схему, провели обыски у всех фигурантов, изъяли деньги и имущество, военно-учетные и медицинские документы. На изъятое имущество наложены аресты. Изучаем всю найденную документацию, допрашиваем фигурантов.

Под особым вниманием – состояние и активы лиц из ТЦК и ВВК. Расследуем происхождение каждой гривни", – заверил Болвинов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 24 декабря возле административного помещения одного из ТЦК и СП Житомирской области произошел взрыв. Следователи подозревают в теракте 41-летнего мужчину, ранее судимого переселенца из Мариуполя, и 23-летнюю жительницу Бердичева.

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